Borjan objavio fotografiju: Na našem traktoru piše ljubav

Kanadski golman Milan Borjan je rođen u Kninu, no našoj javnosti postao je poznatiji po kontroverznim i neprimjerenim izjavama u kojima je Dalmaciju prozvao 'srpskom'.

Sve je kulminiralo na utakmici Hrvatske i Kanade u grupnoj fazi SP-a (4-1). Kada god je primio loptu, uslijedile su salve zvižduka. Bio je meta hrvatskih navijača koji su vrijeđali njega i njegovu suprugu Snežanu. No, i on je provocirao pokazavši tri prsta prema navijačima. Fifa je pokrenula postupak protiv HNS-a koji je na kraju kažnjen s 50 tisuća franaka.

Foto: čitatelj 24sata

Dok Hrvatsku u utorak očekuje polufinale Svjetskog prvenstva protiv Argentine, za Milana Borjana je prvenstvo odavno završila pa se s obitelji zaputio na odmor u tropske krajeve. Na društvenim mrežama objavio je fotografiju sa suprugom Snežanom i uz opis s kojim je jasno na što misli.

- Na našem traktoru piše ljubav - napisao je Borjan.

Borjan je nakon utakmice rekao da je dobio puno poruka od bijesnih hrvatskih navijača nakon što je prije utakmice procurio njegov telefonski broj.

- To pokazuje kakvi su ljudi primitivci. Nemam im što komentirati povodom toga, to govori o njima. Čuo sam da su vikali, vrijeđali i tako dalje, ali to samo govori o njima da su primitivci, da trebaju poraditi na sebi i svojim obiteljima. Očito imaju neku frustraciju kući pa dođu ovdje i žele je iskaliti na nekom drugom - rekao je Borjan i dodao:

Foto: CARL RECINE

- Hrvatskoj reprezentaciji želio bih sve najbolje u nastavku SP-a, odigrali su dobru utakmicu. Mi smo poveli rano, igrali dobro 20-25 minuta pa se povukli, ne znam zašto. Ali to je nogomet, idemo dalje. Ovo je lijepo iskustvo za sve nas i kanadsku reprezentaciju koja se poslije 36 godina pojavila na nogometnoj karti. Žao mi je što je rezultat ovakav, ali idemo dalje. To je jedno iskustvo za nas.

Najčitaniji članci