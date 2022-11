Borjana vrijeđali cijeli susret, a kad je orilo Vukovar podigao je tri prsta hrvatskim navijačima

Vukovar, Vukovar, orilo se s tribina stadiona u Dohi kad je golman Kanade i Crvene zvezde Milan Borjan podigao tri prsta prema hrvatskim navijačima.

Još od travnja, kad su izvučene skupine, pričalo se Milanu Borjanu, koji je tvrdio, a tvrdi i dalje, da nije rođen u Hrvatskoj, već u srpskoj Dalmaciji. Politici nije mjesto u nogometu ni na sportskim priredbama, Borjan bi kao profesionalni sportaš, morao to znati.

- To mnogo govori o njima. Vrijeđanje, prijetnje i takva doza primitivizma. Dosta prijatelja imam iz Hrvatske i nikada nisam gledao tko je odakle. Ja ću se uvijek ponositi s mjestom rođenja. Kada sam se rodio, 1987. godine, rodio sam se u Republici Srpskoj Krajini i uvijek ću se time dičiti. Svatko ima pravo misliti drugačije. Mogu me mrziti, mogu me voljeti, ali nikad mi ne mogu promijeniti mjesto rođenja - rekao je Borjan srpskim medijima.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Već od prve minute, od prvog kontakta s loptom, Borjan je bio meta hrvatskih navijača. Salve zvižduka pratile su ga čim bi dotaknuo loptu. I ne samo njega, vrijeđali su mu i suprugu. Bilo je i dosta transparenata posvećenih Oluji, na nekima su bile uvrede Borjanu i supruzi...

- Milane, ustašo - orillo se u jednom trenutku stadionom, netom nakon što je primio i treći gol. Utjecalo je to na Borjana, izgubio je sigurnost, vidjelo se da mu "klecaju" koljena pri svakom udarcu hrvatskih nogometaša. A nakon što je primio i četvrti gol, stadionom se zaorilo:

- Pet komada, pet komada, to je naša nada!

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Borjan, očito pod velikim pritiskom, nije izdržao i hrvatskim navijačima, kao što smo napisali, pokazao tri prsta. Takva poruka i provokacija ne priliči niti jednom sportašu jer kad bi igrači reagirali na svaki povik, na svaku uvredu bilo koga od 50.000 gledatelja na tribinama, vjerojatno bi izbio diplomatski skandal između pola svijeta.

Nije primio peti, što su zazivali hrvatski navijači, no ovu će utakmicu dugo pamtiti. Kanada je posljednji put četiri gola primila 2019. protiv SAD-a. Izgubili su kao protiv Hrvatske, 4-1. A na golu je bio, pogađate, Borjan.

Najčitaniji članci