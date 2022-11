Borna Barišić: Sosa? Svaki dan je nadmetanje. A Maroko? Ma gubili smo i od lošijih momčadi

Borna Sosa je čvrsto prigrabio mjesto na lijevom boku hrvatske reprezentacija, što je njegovog imenjaka Barišića poguralo u drugi plan. Osječanin šuti i radi, strpljivo čeka svoju priliku i vjeruje da će je iskoristiti ako se ukaže.

- Spreman sam, igram u kontinuitetu svaka tri – četiri dana, osjećam se odlično i to je najvažnije. Nekad si malo gore, nekad si malo dole, ovo je ipak reprezentacija. Ja na ovo ne gledam kao što bi gledao u klubu. Svaki igrač želi igrati, pa tako i ja, međutim na izborniku je da odluči tko treba igrati. Moje je da budem 100% spreman, da dajem sve od sebe, ovdje je najbitniji kolektiv i rezultat. Ne namećem si nikakav pritisak, jednostavno, kako izbornik odluči tako će biti i to je to.

Jesi li ovo doživio kao nekakvo nadmetanje sa Sosom?

- Svaki dan imamo nadmetanje, ne samo u reprezentaciji, i to ne samo ja nego svaki igrač. I to je normalno, svatko ima konkurenciju, tako je u klubu, tako je i u reprezentaciji, samo što je u reprezentaciji je to ipak malo drugačije, onako reprezentacija je to i ne gledam kao nešto loše.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kakav je interes Osječana za dolazak u Dohu?

- Iskreno ne znam, znam da dolazi moja obitelj i par prijatelja, njima sam kupio karte, ukupno desetak, za ostale ne znam.

Svi pričaju o Marokancima kao o dobroj reprezentaciji?

- Pobjeđivali smo i bolje ali smo i gubili od lošijih reprezentacija, ako ćemo to tako gledati. Maroko je odlična reprezentacija, kad pogledaš njihove utakmice onda vidiš da su dobri i da nisu slučajno ovdje. Možda na prvu kad smo ih izvukli zvučalo je ono, Marko, ali oni imaju momčad koju treba poštovati i sigurno nam to neće biti lagana utakmica.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL





Gdje si ih gledao?

- Highlightse, općenito...

Imamo dobra iskustva s Afrikancima?

- Imamo dobra iskustva, pobjeđivali smo ih, ali neće biti lako, i ovi vremenski uvjeti su isto specifični, i očekujem tešku utakmicu. Maroko je dobra reprezentacija i ne smijemo ih olako shvatiti ili podcijeniti.

Ovo ti je prvi inozemni kamp na velikom natjecanju, kako ti se čini?

- Tek smo došli, za sada je sve odlično, lijepo su nas i toplo dočekali u hotelu, hotel je dobar, vrijeme je ok, kamp je ok, prvi je dan ali za sada su dojmovi odlični.

Mnogi nas hvale, ali većina ipak misli da ne možemo ponovit Rusiju, pa čak i da nećemo proći grupu. Kako to komentiraš?

- Svatko ima pravo na svoje mišljenje, i svatko može reći što hoće, Mi imamo vjeru u sebe, imamo zajedništvo, imamo dobru ekipu, nitko nije ni u Rusiji vjerovao da ćemo ući u finale pa smo ušli. Kažem, svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali najvažnije je ono što mi sami imamo, a to je pozitivno ozračje.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Je li izbornik održao sastanak s igračima kao što je najavio na kojem je upozorio da nema iskakanja i da se svi moraju podrediti kolektiv te da onaj tko to nije spreman da će ga poslati kući?

- Ne bih ni pričao da je održao, ali to se zna, u ovoj reprezentaciji atmosfera je jako pozitivna, svi žele dobar rezultat, svi žele uspjeh, svi žele ponoviti Rusiju i uvjeren sam da smo stvarno jako dobra ekipa i jako kvalitetni.

Zašto ste onako loše odigrali prvo poluvrijeme protiv Saudijske Arabije?

- Možemo sad pričati zašto, što i kako, ali poslužila je utakmica svrsi, osjetili smo kao je igrati na 31 stupanj. Nije bilo lagano i to je glavni razlog zašto je bilo loše, ali digli smo se u drugom dijelu, nije se nitko ozlijedio što je također pozitivno i to je iza nas. Idemo dalje, došli smo u Dohu sad počinje Svjetsko prvenstvo.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Maroko je mijenjao izbornika, ostali su bez Vahe ali su zato dobili Ziyecha. Što je bolje za nas, da je tu Vaha ili Ziyech?

- Vrijeme će pokazati...

Ako budeš igrao morat ćeš ga čuvati?

- Odličan igrač, vrhunska kvaliteta, znamo sve o njemu, lijeva noga, ali imaju oni jako puno dobrih pojedinaca i kad ih pogledaš dublje imaju stvarno jako dobru momčad.

