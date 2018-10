Borna Ćorić oduševio navijače: Nemate za karte? Ja ću platiti

Kakav gospodin! Mladi hrvatski tenisač Borna Ćorić oduševio je navijače jednom porukom na društvenim mrežama. Očekuje ga meč sa Kevinom Andersonom u četvrtfinalu ATP turnira u Beču, a jedan od navijača na Twitteru je pitao može li ikako dobiti karte. Označio je nekoliko službenih osoba, ali i profil Borne Ćorića.

- Postoji li šansa da se nabave karte za petak/subotu? Moj prijatelj i ja smo ludi za tenisom, ali ne možemo si priuštiti karte. Bili bismo zahvalni - napisao je navijač na Twitteru, a Bornina reakcija je brzo stigla.

Hey @Nowicki_tennis

I will leave you 2 tickets for friday.. just tell me to whose name. they will wait for you on the will call, don't forget your ID ✌🏻 https://t.co/tXstmNQ24M