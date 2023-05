Borna Gojo prošao u drugo kolo kvalifikacija na Roland Garrosu

U prvom kolu kvalifikacija Roland Garrosa, teniskog Grand Slam turnira u Parizu, hrvatski igrač Borna Gojo svladao je bosansko-hercegovačkog tenisača Damira Džumhura 6-0, 4-6, 6-4. U meču s pregršt preokreta slavio je Gojo, treći nositelj kvalifikacija i 103. tenisač na svijetu, tako što je iskoristio četvrtu meč loptu.

Munjevito je Gojo osvojio prvi set, bez izgubljenog gema, ali bila je to tek najava za borbu koja se potom rasplamsala na pariškoj zemlji između ove dvojice tenisača. Džumhur se vratio u meč nakon što je dobio drugi set sa 6-4, a i treću je dionicu otvorio s breakom za 1-0. No, Gojo je odmah vratio izgubljeno i ne samo to, već je uz break prednosti poveo 3-1.

Obratima tu nije bio kraj pa je došao red na bosansko-hercegovačkog tenisača koji je nanizao tri gema i s breakom prednosti poveo 4-3. Gojo je imao odgovor te je potom on nanizao tri gema, što je 25-godišnjem Hrvatu bilo dovoljno za slavlje. Gojo je iskoristio četvrtu meč loptu, a u drugom kolu će igrati protiv pobjednika meča Talijana Luce Nardija i Čileanca Alejandra Tabila.

Roland Garros, 1. kolo kvalifikacija:

Borna Gojo (Hrv/3) - Damir Džumhur (BiH) 6-0, 4-6, 6-4