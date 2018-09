Borna: Na treningu uvijek 100 posto, a u izlasku i do 6 ujutro

Prvi put u svojoj karijeri Borna Ćorić plasirao se u drugi tjedan Grand Slam turnira. Došlo je to upravo na mjestu njegove jedine juniorske Grand Slam titule, na US Openu.

Uoči okršaja u osmini finala s trećim tenisačem svijeta, Juanom Martinom Del Potrom, Ćorić se u razgovoru za Sportklub prvo osvrnuo na pobjedu nad Danilom Medvedevom, kojem se revanširao za poraz na Wimbledonu:

- Zadovoljstvo je veliko. Na Wimbledonu su svi od mene nešto očekivali, nije ispalo kako treba, ali to je tenis, nekad si gore, nekad dolje. On je nezgodan igrač koji igra prilično ravno i drugačije od većine ostalih rivala. Super je osjećaj jer sam prvi put u osmini finala Grand Slam turnira – htio sam ove godine probiti tu granicu jer sam osjećao da mogu, a sada se sve poklopilo.

Borna igra svoju najbolju sezonu u karijeri. Prije svega, konstatno igra na visokoj razini:

- Jednostavno sam sazrio. Nema tolike euforije nakon dobrog rezultata. Kažem si: 'Ok, super meč, ali idemo dalje'. Za igrače kao ja, koji puno rade na terenu, potrebna je sjajna fizička priprema i stopostotna koncentracija. Prije sam znao odigrati dva loša meča pa mi padne samopouzdanje, više nije tako.

Novinara Sportkluba Sašu Ozma zadivio je njegov profesionalizam od prvog dana:

- Perfekcionist sam u svemu, ili jedan ekstrem ili drugi. Ili ne treniram uopće, ili treniram punom snagom. Ako se opuštam i izlazim, onda neću biti vani do jedan, nego do šest ujutro. Oduvijek sam bio profesionalan, ali ove sezone sam daleko najviše fokusiran isključivo na tenis.

Za svog sljedećeg protivnika imao je samo riječi hvale:

- Nikad nisam igrao s njim, ali on je fenomenalan igrač i fascinantno je kako se vratio nakon ozljede. Nije igrao dvije godine i vratio se u Top 5, stvarno impresivno - zaključio je Ćorić.

Pumped up about 4th round. @DaniilMedwed was a tough opponent, but I played the best tennis in the last few months. I will give all I have to keep on going 💪💪Thanks for all the support I've been getting ✌ pic.twitter.com/xT7TMBGBAV