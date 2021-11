Još je malo ostalo do velikog MMA spektakla u Osijeku. FNC i Dražen Forgač u dvorani Gradski vrt organiziraju finale Armagedona (pet borbi).

Pobjednici će dobiti priliku za izlazak na još veću scenu. Priredba je na rasporedu 4. prosinca uz prijenos na YouTube kanalu 24sata.

POGLEDAJTE VIDEO: Mateo Šitum vs. Matija Bosančić

FNC je ugovorio i šest superborbi koje će biti dostupne na PPV platformi FNC.tv po cijeni od 29 kuna. Podsjetimo, priredbu predvodi meč najboljeg hrvatskog poluteškaša Ivana Erslana (29, 10-1-1) protiv Henriquea Da Silve (32, 16-7). Popis ostalih borbi pogledajte OVDJE.

'U prvoj borbi nisam znao hrvati'

Za pobjednika turnira u kategoriji do 84 kilograma borit će se hrvatski borac Mateo Šitum (25) i Srbin Matija Bosančić (21).

- Prvo sam krenuo s karateom. S osam godina sam krenuo s tim sportom, ali dosadilo mi je to nakon 15 godina. Stalno turniri, svaki vikend. Onda sam odlučio krenuti na MMA. Došao sam u ATT i tu sam već dvije godine - počinje svoju priču Šitum, dečko iz zagrebačkog Podsuseda.

Šitum ima profesionalni omjer 0-1. Izgubio je od mladog Ilije Brkana na prvom FNC-ovu eventu.

- Da, prvu profesionalnu borbu sam izgubio. Nisam stigao pohvatati sve u tom prijelazu, imao sam možda pet hrvačkih treninga pa odmah borbu. Završio sam na podu i nisam se mogao pomaknuti. Sad sam napredovao i to se više sigurno neće neće događati. Najbolje podloge za MMA su hrvanje i boks, ali rekao bih da je i karate tu pri vrhu - pojašnjava Šitum.

Zašto baš zagrebački ATT?

- S Đanijem Barbirom trenirao sam boks, a budući da je i on krenuo u ATT, odlučio sam doći i ja. Na kraju krajeva, tu su najbolji uvjeti, najviše se može napredovati. Najjača dvorana na Balkanu, imamo najviše kvalitetnih boraca ovdje. Žestoki su sparinzi i može se dosta napredovati. MMA me trenutačno najviše privlači. Nije uopće stvar novca. U ovom sportu treba dosta vremena i rada da se dođe do novca. Kad mi ovo dosadi, prebacit ću se na nešto drugo - kaže Šitum.

'Neću prvi ući u rušenje'

Mišljenje o Armagedonu?

- Bit će tu top borbi, svaka ima potencijal biti meč večeri. Protiv Bosančića će to biti vjerojatno nadmudrivanje u stojci. Neću sigurno ući prvi u rušenje, a on ako uđe, vidjet ćemo kako će to proći po njega.

Zasad nisu pale teške riječi...

- Znate kako je, ako vas čovjek ne poštuje, to ne može proći tek tako. Ovdje je prisutno uzajamno poštovanje. Možda ću u nekom meču i koristiti trash talk.

'MMA obožavam zbog malih rukavica'

Uzori?

- Od aktivnih Pjotr Jan, volim Alistaira Overeema, Gokhana Sakija iako više nije u MMA-u, kikboksača Badra Harija, volim baš te fajtere. Zato sam i krenuo u MMA, a ne u kikboks. U MMA-ju su manje rukavice, lakše je ozlijediti protivnika, ne moraš ga "pimplati" 300 puta u glavu. Ljudi lakše padaju, ali i ti možeš lakše pasti - pojašnjava Šitum pa dodaje:

- Međutim, vjerujem da mene neće pogoditi tako lako. U ovom trening-kampu sam sparirao više nego ikad. Zatim kreće skidanje kila. Sad imam od 92-94 kile, a kad nemam meč, znam imati i više. Skidanje mi ide lagano, iako ga ne volim. To je sastavni dio sporta. Teže mi je dobiti kile, nego ih izgubiti. Međutim, bilo bi dobro kad bi se taj dio regulirao. To skidanje iscrpljuje, a da se to drugačije posloži, mečevi bi bili atraktivniji, a borci odmorniji.

'Želje su KSW i UFC'

Rekao je još riječ-dvije o taktici za Bosančića.

- Držati borbu na nogama, ali ne siliti nokaut. Ako dođe, super, a ako ne, onda prebiti protivnika i dobiti na bodove.

Dugoročni planovi?

- San mi je nastupiti u KSW-u i UFC-u. To su dvije najatraktivnije organizacije. Ne volim baš turnirske sisteme kao u PFL-u.

Poruka za Bosančića?

- Nemam neku posebnu poruku. Samo da se pojavi na meču u Osijeku 4. prosinca. Nadam se da ćemo pružiti jedan od boljih, ako ne i najbolji meč večeri.

'Sam sebi sam uzor'

Zašto Armagedon, pitali smo Bosančića?

- Trebao sam se boriti još prošle godine, ali sam tad imao više kila. Ove godine sam spustio kilažu na 84 i odlučio se prijaviti. Očekivao sam da ću doći do finala, ali da će biti tako lako, to baš i ne.

Uzore nema.

- Najviše volim udaračke treninge, a uzore zaista nemam. Što bi rekao Marko Bojković, sam sam sebi uzor, ha-ha.

Analizirao je svoj put do finala.

- Protiv Tomislava Ceronje sam vidio da mu je jedini plan grappling, prva moja akcija je prošla i odmah nokaut. Što se tiče meča s Aleksandrom Vukosavljevićem u Šibeniku, znao sam da sam od njega u svakom segmentu bolji. Kako sam zamišljao, tako je i bilo. Baš je bilo u Šibeniku sjajno, jedan od najboljih profesionalnih evenata na kojima sam bio. Ljudi, atmosfera, sve je bilo savršeno.

'Majko, pripremi tortu'

Zašto baš MMA?

- Sve je krenulo prije šest-sedam godina kad me otac doveo u ovu dvoranu (Unity, op. a.). Otac i treneri su mi najveća podrška.

Mišljenje o Šitumu?

- Ima moje poštovanje, stand up borac, karataš. Međutim, bolji sam od njega i u karateu i u katama. Mogu mu samo poručiti da se spremi jer sam i ja prespreman. Majko, spremi tortu i podgrij večeru, ubrzo ti se vraćam.