Bosanska novinarka 'privela' i Henryja: Navijam za Hrvatsku i Srbiju. Privatno držim za sebe

Lejla Šabanović sportska je novinarka iz BiH, osvaja scene stručnim analizama i stilom. Simbol je moderne, uspješne žene koja pomiče granice u sportskom novinarstvu
U svijetu sportskog novinarstva, koje se tradicionalno smatra muškim teritorijem, posljednjih godina sve više prostora osvajaju stručne, elokventne i karizmatične žene. Jedno od imena koje se posebno ističe u regiji jest Lejla Šabanović (28), sportska novinarka iz Sarajeva.
Radom na portalu Meridian Sport i Radiju 8, kao i dominantnom prisutnošću na društvenim mrežama, Lejla je postala nezaobilazno lice bosanskohercegovačke nogometne scene, privlačeći pažnju ne samo stručnim analizama, već i jedinstvenim stilom.
Ljubav prema "najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu" Lejla je naslijedila u obitelji. Odrasla je uz oca i mlađeg brata, obojicu duboko uronjene u nogomet, što je i nju samu potaknulo da se okuša na terenu.
"Ljubav prema nogometu razvila sam uz oca koji je dugo igrao i zbog toga sam i ja počela trenirati. Iskreno, nekad mi stvarno bude žao što nisam nastavila", otkrila je u jednom intervjuu.
Iako nije ostvarila sportsku karijeru, sudbina ju je ipak vezala za nogometne travnjake. Ključni trenutak dogodio se tijekom studija, kada je upoznala kolegu koji ju je uveo u svijet sportskog novinarstva.
"Kad vidite da netko živi svoj posao i s kakvim emocijama ga radi, onda i vi isto poželite", objasnila je Lejla.
Svoj put započela je na radiju, mediju koji i danas naziva svojom prvom ljubavi. "Na radiju sam naučila mnogo toga i upoznala ljude koji su mi pomogli u ostvarenju mog sna", ističe, iskazujući posebnu zahvalnost Radiju 8.
Lejla Šabanović pripada generaciji novinarki koje su hrabro zakoračile u profesiju u kojoj su donedavno dominirali muškarci. Ipak, svjesna je da svoj put duguje i onima koje su prije nje probijale led. "Definitivno se može reći da žene polako postaju sve brojnije", s optimizmom gleda na budućnost.
Njezin posao je dinamičan i zahtjevan. Raspored utakmica diktira životni ritam, što često znači propuštanje vikenda, slobodnih dana i važnih privatnih događaja. No, Lejla to prihvaća kao sastavni dio poziva koji voli.
"Kad se odlučite za ovaj poziv, postanete svjesni toga da ćete mnoge vikende, slobodne dane i bitne događaje propustiti zbog rasporeda utakmica, koje se pretežno igraju vikendima. Mada, kad se dobro organizirate i uskladite sve radne obaveze, onda tu i nema problema", kaže.
Osim profesionalnog rada, Lejla je izgradila i impresivnu prisutnost na društvenim mrežama, gdje je prati vojska obožavatelja. Instagram i TikTok postali su njezini alati za rad, omogućujući joj lakše stupanje u kontakt sa sugovornicima i brže prenošenje informacija.
Svjesna je odgovornosti koju nosi javna eksponiranost i pažljivo bira sadržaj koji dijeli. Među fotografijama na koje je posebno ponosna je i ona s francuskom nogometnom legendom Thierryjem Henryjem.
"Od samog početka sam odlučila da svoj kompletan život, obitelj, društvo kao i sve ostalo u vezi s mojim privatnim životom ne dijelim često na društvenim mrežama", objašnjava Lejla.
Smatra da je upravo na taj način uspjela zaštititi svoju privatnost i postaviti jasnu granicu između poslovnog i osobnog. "Ljudi mogu znati samo onoliko koliko im ponudite svojim sadržajem. Balans je jako bitan."
Kada govori o nogometu, Lejla pokazuje duboko poznavanje materije. Smatra da je situacija u Premijer ligi Bosne i Hercegovine "nikad bolja", ističući kako je smanjenje lige s 12 na 10 klubova donijelo porast kvalitete.
Pohvalila je ulaganja u infrastrukturu i činjenicu da liga postaje sve privlačnija stranim igračima, a kao klubove koji odskaču navodi Zrinjski, banjalučki Borac i Sarajevo.
S velikim entuzijazmom prati i reprezentaciju BiH. Uvjerena je da "zmajevi" pod vodstvom izbornika Sergeja Barbareza mogu izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo.
Posebno ističe zajedništvo i podršku među reprezentacijama iz regije. "Uvijek smo svi na velikim natjecanjima navijali za Srbiju ili Hrvatsku. Bilo bi lijepo da svi zajedno idućeg ljeta odemo u Ameriku i bodrimo jedni druge", poručuje Lejla.
Na klupskom planu, pak, ne skriva simpatije prema Željezničaru, na čije utakmice rado odlazi.
Lejla Šabanović uspješna je novinarka koja suvereno vlada u tradicionalno muškom svijetu, spajajući stručnost, strast prema sportu i vješto korištenje novih medija.
Njezin put inspiracija je mnogima i dokaz da se granice u sportu, kao i u životu, neprestano pomiču.
