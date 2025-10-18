Obavijesti

FOTO: LEJLA RUŠI BARIJERE

Bosanska novinarka 'privela' i Henryja: Navijam za Hrvatsku i Srbiju. Privatno držim za sebe

Lejla Šabanović sportska je novinarka iz BiH, osvaja scene stručnim analizama i stilom. Simbol je moderne, uspješne žene koja pomiče granice u sportskom novinarstvu
U svijetu sportskog novinarstva, koje se tradicionalno smatra muškim teritorijem, posljednjih godina sve više prostora osvajaju stručne, elokventne i karizmatične žene. Jedno od imena koje se posebno ističe u regiji jest Lejla Šabanović (28), sportska novinarka iz Sarajeva. | Foto: Instagram
