Bosanski tenk je samo čovjek: Povraćao na utakmici Arsenala

Ili je iza njega besana noć ili mu nedjeljni ručak nije najbolje sjeo...

Sead Kolašinac je tijekom utakmice s Manchester Unitedom počeo povraćati po terenu. Tekućina koja je izlazila iz njegovih usta bila je žuto-zelene boje.

Dogodilo se to pred kraj susreta, neposredno nakon sudara u duelu s Unitedovim Fredom. Kolašinac se nekoliko sekundi kotrljao po terenu držeći se za trbuh, vidjelo mu se na licu da se ne osjeća dobro, a kad je sjeo, jednostavno je - povratio.

Reminds me of the good old football days after drinking all night before a match 😂#arsman #kolasinac pic.twitter.com/mdhQd4PjIF