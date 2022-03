Bošnjak tek deveti u banked slalomu: Očekivao sam medalju

Hrvatski snowboarder Bruno Bošnjak (38) osvojio je deveto mjesto u disciplini banked slalom na Zimskim paraolimpijskim igrama u Pekingu, dok je skijašica Lucija Smetiško (17) zauzela deveto mjesto u veleslalomu stojećih.

Bošnjak je prije četiri godine u Pjongčangu bio treći osvojivši prvu medalju za Hrvatsku u povijesti zimskih paraolimpijskih igara, no u Pekingu nije uspio ponoviti taj uspjeh.

U banked slalomu se voze dvije vožnje, a gleda se najbolji rezultat. Bošnjak je nakon prve vožnje bio osmi, a premda je u drugom nastupu bio brži pao je za jednu poziciju zaostavši nešto manje od pet sekundi za pobjednikom Kinezom Zhongwei Wuom. Drugi je bio Nizozemac Chris Vos, a broncu je osvojio Kanađanin Tyler Turner.

- Nisam prezadovoljan devetim mjestom, nadao sam se medalji. No, dečki su bili stvarno dobri, konkurencija je bila iznimno jaka. Zadovoljan sam kako sam vozio, ali očito nije bilo dovoljno - kazao je Bošnjak koji je na otvaranju ZPOI nosio hrvatsku zastavu.

- Uvjeti su bili teški. Posljednja dva dana smo trenirali po jako mekanoj stazi, danas je opet malo stisnulo, no staza više nije bila toliko dobro priređena. Za mene je problematično što je početak dosta ravan, a ja imam problema s rukom kod starta. Ne mogu se toliko izbaciti zbog toga mi je na početku bilo teško doći do brzine - pojasnio je Bošnjak, koji je rođen u Zagrebu, no već skoro 30 godina živi u Linzu.

Bošnjak je bio svjestan kako se u Pekingu od njega najviše očekivalo s obzirom na medalju iz Pjongčanga. No, priznao je kako zbog toga nije osjećao preveliki pritisak.

- Baš suprotno, ta medalja mi je olakšala nastup. Medalju imam i sve ostalo je samo plus i bonus. Za četiri godine ću probati ponovo. Ovo me samo još više motivira da radim na sebi i još više treniram.

- Bruno je jako čvrst u glavi. Više su drugi radili pritisak, na njega se to najmanje održava. Dao je sve od sebe. Nakon prve vožnje je išao na sve ili ništa, nažalost nije uspio. Mogu biti zadovoljna s trudom i zalaganjem. Jednostavno ovoga puta je bila jača konkurencija, pojavili su se novi dečki. Nema nikakvih zamjerki. Velika je stvar što je Bruno ovdje. Nakon Koreje je bio treći ukupno u Svjetskom kupu, a potom mu se dogodila ozljeda od koje se oporavljao godinu dana. Pretprošle godine nije bilo niti jedne utrke u banked slalomu, ove samo tri, pri čemu je jedna bila dual slalom - dodao je njegov trener Stipe Tomljanović.

Bošnjak je predstavljao Hrvatsku na Zimskoj univerzijadi u Innsbrucku 2005. godine, a nakon nastupa na Univerzijadi Bruno je bio na korak do plasmana na Zimske olimpijske igre u Torinu 2006. godine. Međutim, teška nesreća mu je promijenila život. Zbog loma kralježnice oprostio se od olimpijskog sna, no otkrio je sport osoba s invaliditetom, a ovo mu je drugi paraolimpijski ciklus.

- Bilo je lijepo i zabavno u Pekingu. Super iskustvo, šteta da nisu i plasmani bili nešto bolji. Mi smo svi jedna velika obitelj, možda zbog crossa koji je opasna disciplina pa to svi zajedno preživljavamo - istaknuo je.

Snowboard natjecanja u Pekingu su obilježili domaći natjecatelji. Prije četiri godine u Pjongčangu nisu imali niti jednu medalju, dok su ih u Pekingu osvojili čak devet - kaže Bruno.

- Kinezi su trenirali dvije godine, nitko ih nije vidio. Napravili su si i stazu za banked slalom, a mi u Europi nigdje nemamo takvu stazu. Nije ih bilo ni na jednom Svjetskom kupu, pripremali su se u svojoj zemlji. Nitko nije znao ništa o njima osim rezultata s Azijskog kupa. Očekivali smo i više njihovih medalja," dodao je Tomljanović.

U petak je u Pekingu nastupila i 17-godišnja Lucija Smetiško u veleslalomu stojećih osvojivši deveto mjesto u konkurenciji 20 paraskijašica. Smetiško je nakon prve vožnje bila na 13. mjestu, no drugim nastupom je popravila plasman za četiri pozicije.

- Stvarno mogu biti zadovoljna svojim nastupom. Bile su to jako dobre dvije vožnje - kazala je 17-godišnja Zagrepčanka, koja je bila druga najmlađa skijašica u ovoj disciplini. Mlađa od nje je bila tek 16-godišnja Slovakinja Vanesa Gaskova na 11. mjestu.

Zlato je osvojila Kineskinja Mengqiu Zhang ispred Kanađanke Mollie Jepsen (+5.83) i Njemice Andreje Rothfuss (+6.79).

- Podloga je bila tvrda i teška, no uspjela sam odvoziti obje utrke kako sam se dogovorila s trenerom. Ostala sam u fokusu.

Za 17-godišnju učenicu trećeg razreda zagrebačke 13. gimnazije ovo su prve paraolimpijske igre, a debi na velikim natjecanjima imala je u siječnju na Svjetskom prvenstvu u paraskijanju u norveškom Lillehammeru gdje je osvojila deveto mjesto u slalomu, dok je u veleslalomu bila deseta.

- Kada se sjetim da sam prije godinu dana bila na štakama zbog ozljede, a sada sam na paraolimpijskim igrama. Stvarno sam sretna - kazala je Smetiško koja je pokazala zavidan talent i za šah, a sudjelovala je na Europskom prvenstvu mladih šahista.

Od svoje jedanaeste godine aktivno sudjeluje i u domaćim i međunarodnim natjecanjima u alpskom skijanju za osobe s invaliditetom. U subotu je u Pekingu očekuje i nastup u slalomu.