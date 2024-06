Boston razbio Dallas u prvoj utakmici finala! Guardiola sve gledao, Dončić nije mogao sam

U prvoj utakmici košarkaškog finala NBA lige Boston je na domaćem terenu pobijedio Dallas 108-89 i tako poveo 1-0 u finalnoj seriji koja se igra na četiri dobivene utakmica. Kod domaćina najbolji su bili Jaylen Brown s 22 i Kristaps Porzingis s 20 koševa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:39 Luka Dončić i djevojka na Rabu | Video: 24sata Video

Luka Dončić ponovno je dominirao u momčadi Dallasa, ali nije bilo dovoljno da Maverickse dovede u prednost. Slovenac je ubacio 30 koševa uz čak 10 skokova i upisao novi double-double učinak.

Odmah u prvoj četvrtini Boston se nametnuo kao bolji protivnik i pokazao veću širinu u roster. Sredinom prve četvrtine, kad je još utakmica bila neizvjesna, umjesto Ala Horforda ušao je Kristaps Porzingis i taj potez Joe Mazzulla pokazao se ključnim. Latvijac je imao dvije blokade, tri skoka i 11 koševa i svojim igrama Boston odveo na +17 (37-20) na kraju prve četvrtine.

Porzingis je nastavio igrati jednu od svojih najboljih utakmica u NBA ligi, a priključio mu se i sjajni Brown. Četiri minute do kraja prvog poluvremena Mavericksi su se u potpunosti raspali. Momčad Luke Dončić u serijama je gubila lopte, Porzingis je nastavio s blokadama, a Brown s ubacivanjem poena. Do kraja poluvremena prednost Bostona povećala se na +21.

Opušteni Celticsi početkom drugog dijela upali su u crnu rupu i Mavericksi su stigli na samo -8. No ipak su uspjeli izdržati taj nalet i u velikoj seriji vratiti se na više do 20 koševa prednosti, što su održali do samog kraja utakmice.

Veliku pažnju na tribinama privukao je i trener Manchester Cityja Pep Guardiola koji se pojavio u TD Gardenu i bodrio Celticse, a tom prilikom nosio je i njihovu duksericu.

Strašnu predstavu Jaylena Browna i Kristapsa Porzingisa pogledajte OVDJE.