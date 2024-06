VIDEO Boston slavio i na korak je do titule: Dončićevom Dallasu treba čudo kako bi se vratili

Košarkaši Boston Celticsa nakon dvije domaće pobjede, slavili su i u gostima kod Dallas Mavericksa 99-106. Celticsi su tako došli na korak do 18. titule u finalu NBA lige jer sada vode 3-0 u seriji koja se igra na četiri dobivene utakmice. Pred Lukom Dončićem i društvom težak je izazov jer niti jedna momčad do sada nije preokrenula seriju u kojoj je zaostajala 3-0 u finalu.

Dallas je dobro otvorio utakmicu i poveo 25-12, no do kraja prve četvrtine imali su sam koš prednosti (31-30). Druga četvrtina također je pripala domaćinu, no nakon nje momčad se doimala ispuhano i uslijedio je pad. Velikom serijom Celticsi su stigli do +21 početkom četvrte četvrtine, a onda se Dallas počeo vraćati. Mavericksi nisu odustajali i došli su na samo poen zaostatka tri i pol minute do kraja.

Težak udarac za momčad iz Teksasa bilo je isključenje Dončića 4 minute prije kraja utakmice. Slovenac je bio bijesan na suđenje što je poslije utakmice naglasio na press konferenciji.

Nakon toga, stvari u svoje ruke je preuzeo Kayine Irwing, no iako je postigao čak 35 koševa nije mogao svoju momčad dovesti do prve pobjede. Jason Tatum meč je završio s 31 poenom, Jaylin Brown s 30, a Derrick White dao je 16, ali i nekoliko vrlo važnih poena kada se meč lomio.

Dončić je za Dallas ubacio 27 koševa, uz po šest skokova i asistencija, ali uz loših 1/7 za tricu i uz 16 promašenih pokušaja iz igre. Ukupan šut iznosio mu je 11/27.