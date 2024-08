Boto je zasad doveo prinove, a ne pojačanja. Kako se 'gine' za klub, ugledati se na Jugovića...

Loše, bezidejno, nemoćno. To je prvih 45 minuta Osječana na teškom gostovanju u Gorici. Nakon što su ispali iz Europe od Zire u Azerbajdžanu, izgledalo je kao da je ispred njih još jedna teška noć. No, trener Copittelli je prelomio na odmoru i uveo neumornog kapetana Vedrana Jugovića (35) i mladog Naila Omerovića (22) i donio boljitak u nastavku. Preokrenula je momčad s Opus Arene, a grlata Kohorta podržala ih je u teškim trenucima, ali nije bilo dovoljno. Prosuli su Osječani vodstvo i četvrtu utakmicu zaredom i remizirali 2-2 s Goricom, a bolna je to škola za mladu gardu koju bi trebala predvoditi 'pojačanja', ali to zasad ne rade.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.