Boto o pojačanjima u Osijeku: 'Ako nemaš novac za Chanel ili Louis Vuitton, onda ideš u Zaru'

Jose Boto (57) smjestio se u fotelju sportskog direktora Osijeka i polako 'hvata konce' hrvatskog nogometa. Portugalac je stigao u grad na Dravi s impresivnim životopisom.

Portugalac je proveo 15 godina u Benfici, od čega osam kao glavni skaut klupa. Pod njegovim su se nadzorom razvili neki sjajni mladi talenti, a sad mu je cilj slično postići i s 'bijelo-plavima'.

- Još uvijek upoznajem Osijek i ligu. Trebat će mi još neko vrijeme da sve upoznam, ali prvi dojmovi su dobri. Sviđa mi se način na koji momčad igra, dobri su tehnički, a kvaliteta terena je isto tako dobra - istaknuo je Boto u intervjuu za MaxSport.

Osijek je odigrao dvije utakmice otkako je Portulac stigao u klub. Najprije su 'bijelo-plavi' u prvoj utakmici proljetne polusezone pobijedili Rudeš 2-0, a zatim u subotu su osvojili bod protiv Hajduka na Opus Areni.

Boto: Razvoj talenata treba biti cilj

Boto je po dolasku u Osijek najavio na početku mandata neće raditi velikih promjena u sastavu. Portugalac najprije želi upoznati ligu, a istaknuo je želju za razvojem mladih igrača iz regije. U intervjuu je usporedio situaciju u Osijekom s radom u prijašnjim klubovima, Benfici i Šahtaru.

- Radio sam u dva velika kluba koji su imali puno novca za kupnju igrača, ali čak i tamo smo se morali boriti s onima koji su financijski jači. Sve je pitanje prilagodbe, dat ću vam primjer s odjećom. Ako nemate novca da odete u Chanel ili Louis Vuitton, odete u Zaru, malo se potrudite i također nađete dobru odjeću. Ista je stvar s igračima.

Foto: NK Osijek

Smatra kako je Hrvatska tvornica nogometnih talenata.

- Prije svega moramo gledati što imamo kod sebe. Hrvatska je veliki proizvođač talenata, poput Portugala. To nam treba biti cilj. Tek onda treba gledati tržišta koja su kompatibilna s našim načinom igre. Ali, prvi cilj treba biti implementacija mladih igrača u prvu momčad jer mi imamo kvalitete. Bio sam iznenađen kad sam vidio neke igrače koji nemaju dovoljno godina za biti u prvoj momčadi, ali imaju kvalitetu i talent. Na nama je razviti ih da postanu važni igrači - ističe Boto.

Boto: Dobar igrač mora imati muda

Rekao je kako se ponekad pojačanja ne uklope u novom klubu i ligi. Boto prijašnje iskustvo koristi kao pouku u Osijeku.

- Ponekad smo znali pogriješiti s transferom. Ne zbog kvalitete igrača nego zbog mentaliteta. Ispričat ću vam zanimljivu priču. Jednom smo kupili jako kvalitetnog igrača. Na predstavljanju u Benfici bio je sa svojom djevojkom, snimali se, fotografirali se i u tom trenutno sam rekao Ruiju Costi da ćemo s ovim dečkom imati problema jer je za njega to ogroman korak. I to se pokazalo istinitim, nije se pokazao spremnim za klub te veličine. Da bi bio veliki igrač, osim kvalitete moraš imati i muda. Ono što ja gledam je tehnika, ali i inteligencija. Imam sreće što sam u Hrvatskoj koja ima tehnički jake i inteligentne igrače. Sad im samo treba usaditi pravi mentalitet", dodao je.

Mijo Caktaš raskinuo je ugovor s Osijekom, a Boto najavljuje kako će vjerojatno dovesti jedno poajačnje.

- Sigurno ćemo dovesti jednog igrača, možda još jednog ako se ukaže prilika. Nekoga iz neke velike momčadi, tko možda ne igra dovoljno. Siguran sam da bi netko takav bio dobitak za ovaj klub. Ne dođe li takva prilika, onda nikoga više nećemo dovesti.

Foto: NK Osijek

Komentirao je i odnos snaga u HNL-u, odnosno moć Dinama i Hajduka.

- Ponekad sam dres daje moć, to je npr. moć Hajduka i Dinama, klubova koji su navikli pobjeđivati. Naravno da ti klubovi imaju dobre igrače, ali ono što tu vidim nije tolika drastična razlika. Stvar je u pobjedničkom mentalitetu, a mi ga moramo izgraditi. To se ne kupuje, moramo ga izgraditi, moramo nešto osvojiti i implementirati to u glave igrača. Za tako nešto trebamo i igrače koji su već nešto osvojili - za kraj je poručio.