Boto odbrusio čelniku Osijeka: 'Kako komentirati nekoga tko nije znao na koji gol napadamo'

Uzavrele su strasti u Osijeku nakon što je klub zabilježio tek jednu pobjedu u nastavku prvenstva. Kriza se opet okomila na klub, stolica trenera Federica Coppittelija opasno se trese, a direktor Vladimir Čohar je za sve optužio bivšeg sportskog direktora Josea Bota koji je prije tri mjeseca otišao u Flamengo.

Pokretanje videa... 03:05 Kohorta pjesmom pružila podršku Boti: Bez kompromisa | Video: Borna Jakšić/Pixsell

- Što se tiče njegovog rada u domeni skautinga, značajno nas je unazadio. To što je napravio s Jamijem Freemanom i skautskom službom može ući u anale. Imao je autonomiju za donošenje apsolutno svih odluka u domeni sporta, nitko mu se nije miješao u posao. A prijelazni rok koji je odrađen u lipnju bio je jedan od najgorih prijelaznih rokova koje je Osijek napravio u posljednjih deset godina. On ne samo da se na izravnu klupsku naredbu oglušio, nego nas je i cijelo vrijeme uvjeravao, a i javnost, kako je sve u redu, kako ima sve pod kontrolom, da je Dantas njegov igrač, kako će ostati... Sve je lagao po tom pitanju jer već tad je znao ne samo da će igrač otići, nego da će i on otići, što nas je sve u klubu stavilo u izrazito nepovoljnu situaciju. Pritom je svaku prvenstvenu stanku koristio za svoj godišnji odmor i nije vodio brigu niti o Dantasu, niti o drugim igračima, što i oni mogu potvrditi - rekao je Čohar za Sportske novosti.

Jose Bota novi je sportski direktor Osijeka | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Iako radi i živi u Brazilu, Boto i dalje sve prati oko Osijeka. Pa tako i izjave čelnika kluba, pogotovo one koje se tiču njega. A na optužbe Čohara ovako je reagirao u kratkom razgovoru za Gol.hr.

- Teško je komentirati osobu koja je tijekom utakmice imala problema prepoznati na koji gol Osijek napada. Ali moram odati priznanje upravo toj istoj osobi koja je već nekoliko godina u Osijeku i uvijek je pronašla nekog drugog za krivca - to je lekcija koja se zove 'kako zadržati posao'. Želim puno sreće ekipi i navijačima u nadolazećoj utakmici protiv Hajduka - poručio je Boto.

Osijek i Gorica sastali se u 12. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Portugalac se očito s pojedincima iz Osijeka rastao u neprijateljskim odnosima, a čini se da ni vrijeme u ovome slučaju ne liječi rane. Došao je na Opus Arenu kao čovjek koji će podignuti klub na veću razinu i vratiti ga u utrku za naslov, ali kako tvrdi Čohar, on ga je unazadio. Njegova era u Slavoniji neslavno je završila...