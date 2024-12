Boxing day u Premiershipu: Evo gdje gledati prijenos utakmica

Na blagdan Svetog Stjepana u Engleskoj je dan za nogomet! I tako već više od 150 godina, koliko traje ova otočka tradicija koja je počela još 1860. godine kada su Hallam i Sheffield, dva najstarija nogometna kluba, odigrala utakmicu na Sandygate Roadu. I praktički sve do 1957. Englezi su igrali nogomet na Božić i Sv. Stjepana.

Te su godine glavne nogometne face u Engleskoj odlučile kako će se nogometni program ipak prebaciti na tzv. 'Boxing Day', koji je mnogim nogometnim ljubiteljima u dragom sjećanju. Englezi nisu ostali dužni ni ove godine, pa nas tako čeka zanimljiv nogometni program kojeg će otvoriti Manchester City i Everton od 13 sati.

Momčad Pepa Guardiole traži izlaz iz krize nakon što je pobijedila u samo jednoj od posljednjih 12 utakmica (čak devet poraza!). Sve je to dovelo do toga da je City dočekao Božić kao tek sedmoplasirana momčad Premier lige. Posljednji su put "građani" bili tako loši na Božić 2008. godine, a to je bila prva godina arapskog vlasništva u klubu.

Joško Gvardiol i Mateo Kovačić spremni su za susret i sigurno će biti od važnosti Pepu i Cityju.

Glavni program počinje od 16 sati kada će se igrati čak pet utakmica. Najzvučnija je ona između Aston Ville i Newcastlea, pobjeda bi puno donijela i jednoj i drugoj momčadi u borbi za top 4.

Ivan Jurić debitirat će na klupi Southamptona nakon što je preuzeo klupu "svetaca" još uoči prošlog kola. Čeka ga test na domaćem stadionu protiv West Hama, a u istom terminu još će Nottingham Forest odmjeriti snage s Tottenhamom, Chelsea s Fulhamom i Bournemouth protiv Crystal Palacea.

Manchester United igra "toplo-hladno", a od 18.30 čeka ih okršaj protiv Wolverhamptona, koji je primio čak 40 golova, najviše u ligi. Liverpool će u večernjem terminu ugostiti Leicester.

Boxing 2024., gdje gledati prijenose?

Manchester City - Everton (13 sati) - Arena Sport 1

Bournemouth - Crystal Palace (16 sati) - Arena Sport 5

Chelsea - Fulham (16 sati) - Arena Sport 1

Newcastle - Aston Villa (16 sati) - Arena Sport 2

Forest - Tottenham (16 sati) - Arena Sport 3

Southampton - West Ham (16 sati) - Arena Sport 4

Wolves - Manchester United (18.30 sati) - Arena Sport 1

Liverpool - Leicester (21 sat) - Arena Sport 1

U petak igraju Brighton i Brentford (20.30 sati) te Arsenal - Ipswich (21.15 sati).