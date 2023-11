Boysi će u zatvoru ostati koliko to nekome politički odgovara

U zatvoru su tako dugo zato što je nečiji politički interes da proces ne bude efikasan. Uz svu današnju tehnologiju, Grci su sve mogli završiti za nekoliko dana. Ma koja pravda!? Puštanje ili ostanak Bad Blue Boysa u zatvoru gotovo isključivo ovisi o političkom interesu onoga tko ih u zatvoru drži. Ako je politički interes ostvaren već time što su zatvoreni sve do danas, ako je to dovoljno, mogli bi polako kući. No, ako taj koji ih drži u zatvoru interes može ostvariti isključivo osudi li makar jednog jedinog, ili desetoricu, ili sve, u gadnom su problemu.