Boysi transparentom podboli Torcidu pa bakljama gađali gledatelje na zapadnoj tribini

Hajduk i Dinamo odmjerili su snage u derbiju 15. kola HNL-a. Sadržajan susret obilježili su i događaji na tribini gdje su Torcida i Bad Blue Boysi bodrili svoje momčadi.

POGLEDAJTE VIDEO: Torcida vrijeđala Dinamo

No, kako to obično biva, veliki derbi nije mogao proći samo u znaku sporta. Divljaci i huligani nekoliko su puta bakljadom prekinuli derbi, no veća sramota, prije svega ljudska, je što su gostujući huligani bakljama gađali domaće gledatelje na zapadnoj tribini. Ljude koji su došli pogledati utakmicu na slobodan dan...

Navijači na tribinama prate susret Hajduka i Dinama | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

A Bad Blue Boysi su nešto ranije odgovorili Torcidi koja im je pjevala na početku utakmice. Podigli su transparent s i više nego jasnim natpisom, nimalo dvosmislenim.

- Nekad ljute parole s bine, danas "repku" bodre s tribine. Deset godina ništa se promijenilo nije - stajalo je u poruci BBB-a.

