Božić jači od rata: Bacili puške, izašli iz rova i zaigrali nogomet

Rovovi kod francuskog rada Frelinghiena bili su rezervne klupe, vojničke jakne su bile stative, a igrači su se do prije pola sata gledali preko nišana.

Dec 25 1914 – During the First World War, up to 100,000 rank and file British & German troops declare a Christmas truce and celebrate, talk & play football in no man's land. Similar events take place on Eastern Front on a smaller scale. pic.twitter.com/20kplAy3Wo