Božić: Nisam dobio nagradu za MVP-a jer ligu vode menadžeri

Luka Božić iz KK Zadra najbolji je igrač po valorizaciji i najbolji skakač ABA lige do playoffa, a to je do sada značilo da je i MVP. No, ove se godine tradicija dodjeljivanja nagrade najkorisnijeg igrača promijenila i ona je dodijeljena Gogi Bitadzeu iz podgoričke Budućnosti čiji je menadžer poznati Miško Ražnatović. Imao je bolje brojke od gruzijskog centra, ali je ostao iza njega s 1.73 većim indeksom korisnosti.

Košarkaš Zadra se o svemu oglasio i na svom YouTube kanalu.

- Inače u svojim videima ne pričam puno o košarci, ali nekako me ta nepravda pogodila, pa moram napraviti video. Vidim da svugdje po portalima pišu da sam zakinut za MVP-a ABA lige, jer sam imao najveći indeks. A MVP znači da je najbolji onaj koji ima najbolji indeks, ne tko je prvi strijelac, nego onaj tko je najkorisniji za svoju momčad. Već 20 godina se ta nagrada dodjeljuje za onoga tko ima najveći indeks, nebitno je l' ti momčad ispadne ili je predzadnja, zadnja ili prva - objasnio je Božić pa nastavio:

- I ove godine sam ja najkorisniji igrač ABA lige, ali zato što je liga privatna i što je vode neki menadžeri, nagrada je dodijeljena jednom drugom igraču. Nemojte me krivo shvatiti, taj igrač koji je drugi, on je odličan igrač - leđna tehnika, šut, skokovi, odličan igrač. Ali jednostavno se moramo držati pravila jer ako ih se ne držimo nastaje anarhija. Iskreno mi je žao što sam MVP, a nisam dobio taj pehar.

KK Zadar nije reagirao na ovu odluku ABA lige, a i s tim se pozabavio Božić.

- Dolaze mi poruke 'za nas si MVP', ali ja jesam MVP, samo što nisam dobio tu nagradu. I sada me ljudi pitaju kako je KK Zadar reagirao, hoće li se oni žaliti. Iskreno, mislim da se KK Zadar bavi drugim nebitnim stvarima i da ni ne znaju da sam bio u toj utrci. Toliko je to ozbiljna situacija u klubu. Ne želim ništa loše govoriti, tako da bolje da ništa ni ne govorim - zaključio je Božić.

Zadar je završio pretposljednji u ABA ligi, a u doigravanju će igrati protiv pobjednika iz susreta KK Primorska i MZT Skopje.