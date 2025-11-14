Obavijesti

RASTANAK NAKON GODINU DANA

Braća Sinković opet mijenjaju disciplinu! 'Nismo s Lončarićima postigli neophodnu kemiju...'

Piše Zdravko Barišić,
Rezultat na Svjetskom prvenstvu je bio neuspjeh, ali cijelo vrijeme od Europskog prvenstva, koje je bilo krajem svibnja, nismo uspjeli napredovati kao što smo očekivali, rekao je Valent

Teško da će itko ikada u veslanju napraviti ono što su Martin (36) i Valent (37) Sinković. Jedini su u povijesti koji su osvojili olimpijsko zlato u dvojcu bez kormilara i dvojcu na pariće. Postigli su apsolutno sve u karijeri da mogu dobiti mjesto među besmrtnima u ovome sportu, osvojili su preko 50 medalja, no veliki sportaši, fanatici i radnici poput njih, uvijek traže nove izazove i podražaje pa su nakon Olimpijskih igara u Parizu odlučili promijeniti disciplinu.

Udružili su se s braćom Lončarić, Antonom i Patrikom, u četvercu bez kormilara, s ciljem da pokore konkurenciju u Los Angelesu 2028. godine. Trebala je to biti idealna kombinacija mladića koji su u naponu snage i legendi ovog sporta, ali nije se rasplelo prema očekivanju.

Drugo mjesto na Europskom prvenstvu pokazalo je da su na pravom putu, no veliko razočaranje uslijedilo je nakon što su osvojili tek sedmo mjesto na Svjetskom prvenstvu. Bio je to težak udarac na njihove ambicije, sjeli su sva četvorica za stol, shvatili da ne funkcioniraju onako kako su zamislili i odlučili su se razići. 

Sinkovići su se odlučili vratiti u dvojac na pariće, u kojem su 2016. osvojili zlato u Riju, trebali su u ovoj disciplini nastupati i u Parizu, ali su se predomislili uoči natjecanja i vratili se u dvojac bez kormilara gdje su opet pokorili konkurenciju.

- Rezultat na Svjetskom prvenstvu je bio neuspjeh, ali cijelo vrijeme od Europskog prvenstva, koje je bilo krajem svibnja, nismo uspjeli napredovati kao što smo očekivali i nismo uspjeli naći tu skupnost koja je neophodna za vrhunski rezultat u ovoj disciplini. Generalno kad gledamo, radili smo jako puno i jako dobro, svatko od nas u čamcu je pojedinačno napredovao, svatko je zbilja super trenirao, ali jednostavno tu neku kemiju u čamcu, kako veslamo zajedno, nismo nikako uspijevali dobiti, a bez toga ne možeš ništa. U ekipi je to prvo što mora biti - kazao je Valent Sinković za Sportske novosti

Žele se vratiti na vrh i u ovoj disciplini sljedeće godine osvojiti Svjetsko prvenstvo.

- Želimo zlato. A sad, što će biti... To je sad puno neizvjesnije nego prijašnjih godina, jednostavno je došlo takvo vrijeme, ali ja sam uvjeren da se možemo boriti za zlato.

A u kojoj će disciplini nastupati u Los Angelesu, još ni sami ne znaju. Zasad je plan u dvojcu na pariće, no ako se pojavi dvojac koji će im biti kompatibilan za četverac, sve je moguće...

