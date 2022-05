Braća Sinković: Uzbuđeni smo, bit će to prva ovakva regata u dvojcu na pariće još od Rija

Trofejni hrvatski veslači Martin i Valent Sinković nastupit će ovog vikenda na Svjetskom kupu u Beogradu, što će im biti prvo natjecanje protiv najboljih veslača svijeta u disciplini dvojac na pariće ove sezone.

Prvi svjetski veslački kup održava se u Beogradu od 27. do 29. svibnja 2022. i sudjeluje 36 zemalja. Hrvatska će imati pet posada, a nastupit će sestre Jurković i braća Lončarić u disciplini dvojac bez kormilara, braća Sinković te David Šain i Ivan Piton u disciplini dvojac na pariće i Dora Dragičević u disciplini laki samac.

Prošlo je punih šest godina otkad su Sinkovići osvojili nezaboravno olimpijsko zlato u Riju, u disciplini dvojac na pariće. Prešli su nakon toga u dvojac bez kormilara u kojem su također doživjeli olimpijski trijumf prošle godine u Tokiju, a sada se vraćaju veslanju s dva vesla u rukama, u čemu su od 2014. do 2016. godine bili apsolutno nepobjedivi.

Valent i Martin već su odradili nekoliko utrka ove godine na domaćoj sceni, gdje su pobijedili početkom travnja na Croatia Openu, da bi svibanj otvorili osvajanjem titule na državnom prvenstvu sa svojim veslačkim klubom Mladost. No, sada je vrijeme za najveće izazove, jer ovog vikenda na rasporedu je Svjetski kup u Beogradu, gdje će Sinkovići po prvi put od povratka u staru disciplinu snage odmjeriti s najboljima na svijetu, što ih izuzetno veseli.

- Bit će to prva ovakva regata u dvojcu na pariće još od Rija i baš smo uzbuđeni. Iako je bilo manjih problema s ozljedama, pripreme su dobro prošle i dolazimo spremni na utrku. Zadovoljni smo kako nam ide, a brzine koje postižemo u čamcu su slične onima iz starih dana - rekao je Valent Sinković.

Najtrofejniji hrvatski veslači u karijeri imaju čak 21 pobjedu u Svjetskom kupu, od toga 6 u dvojcu na pariće, a za povratak na međunarodnu scenu u omiljenoj disciplini odradili su posebne pripreme i jedva čekaju utrkivanje protiv svjetske elite.

- Zadnjih par treninga smo ispitivali brzinu i čini nam se to dobro. Dosta optimistično idemo na Svjetski kup, ali to je prva utrka u sezoni i uvijek je to ispitivanje svojih mogućnosti i mogućnosti konkurencije“, rekao je Martin Sinković.

Braća Sinković i dalje drže svjetski rekord u disciplini dvojac na pariće iz Amsterdama 2014. godine, kada su 2000 metara prešli za 5:59.72, što do danas nije nadmašeno. Međutim, u Tokiju su im se neke posade približile na manje od sekunde, uključujući Nizozemce Melvina Twellaara i Stefa Broeninka koji bi trebali nastupiti u Beogradu, što znači da nas čeka fantastična borba za pobjedu, na stazi na kojoj će se sljedeće sezone održati i Svjetsko prvenstvo.

"Sve se promijenilo, novi su ljudi u ovoj disciplini i bit će zanimljivo vidjeti konkurenciju i gdje smo mi tu s njima. No, nama je najvažnije da se prije svega osjećamo spremni i zdravi, da možemo dati svoj maksimum pa ćemo vidjeti kako će to ispasti“, rekao je Valent Sinković.

Kvalifikacijske utrke na rasporedu su u petak, polufinalne u subotu i finalne u nedjelju.

