Brada 'maznuo' i Celticse za 15. u nizu, Hezonja je zabio 16

Prva momčad Zapada, zapravo momčad s najboljim omjerom u čitavoj ligi, protiv druge momčadi Istoka. Bila je to utakmica legitimnih kandidata za naslov NBA prvaka u kojoj su James Harden (23 koša, 10 asistencija), šuter Eric Gordon (29 koševa, sedam trica s klupe!) te Trevor Ariza (21 koš, tri ukradene lopte) odveli Houston Rocketse do pobjede nad Boston Celticsima 123-120.

Zadnji put kad su igrali Boston je preokrenuo minus 26 i na koncu slavio 99-98, bilo je to 28. prosinca. A ovaj put su Celticsi prosuli sve u završnici. Imali su dobitnu poziciju i šest koševa viška u završne četiri minute, ali tu je krenula Houstonova serija 10-2 u kojoj je glavnu riječ imao Trevor Ariza - najprije je zabio tricu pa ukrao loptu Kyrieu Irvingu i donio vodstvo 117-115, koje Harden i društvo nisu ispuštali do kraja. Najefikasnija su momčad lige sa 114 koševa u prosjeku, imaju najbolji omjer u cijeloj ligi (49-13) i čini se da James Harden napokon ima momčad koja se spremna boriti za naslov.

Slijede im četiri gostovanja, od kojih su tri prilično teška (Oklahoma, Milwaukee i Toronto kao momčad s najboljim omjerom Istoka), nakon toga stižu im Spursi i nastave li tu pobjednički niz, Rocketsi bi bili vrlo blizu toga da ostvare prednost domaćeg terena do kraja doigravanja. Golden State Warriorsi pušu im za vrat sa samo jednim porazom više.

