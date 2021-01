Prošlogodišnji pobjednici Super Bowla Kansas City Chiefs na svom su Arrowheadu pobijedili Buffalo Billse s 38-24 u finalu AFC-a te će 7. veljače u Tampi pokušati ponoviti prošlogodišnji trijumf, a suparnici će im biti Buccaneersi koji su u NFC finalu slavili s 31-26 na gostovanju kod Green Bay Packersa.

Buffalo je dobro otvorio utakmicu i nakon prve četvrtine Billsi su vodili s 9-0. Međutim, već u drugoj četvrtini su aktualni NFL prvaci predvođeni 'quarterbackom' Patrickom Mahomesom napravili preokret i s tri uzastopna 'touchdowna' poveli 21-9.

Svaku dvojbu oko pobjednika Chiefsi su riješili na polovici posljednje četvrtine, kad je Mahomes bacio svoje dodavanje za njegov treći 'touchdown' a drugi koji je postigao Travis Kelce, kojim je domaća momčad povela 38-15. Mahomes je završio utakmicu s 325 osvojenih jardi i samo devet promašenih dodavanja (29/38) te bez ijedne izgubljene lopte.

Obrana Chiefsa je zaustavila gostujućeg vođu napada Josha Allena koji je imao dva dodavanja za 'touchdown', ali je četiri puta srušen, imao je jednu izgubljenu loptu i previše neuspješnih dodavanja (28/48).

Tampa opet slavila na gostovanju

U Green Bayu su Tampa Bay Buccaneersi predvođeni 43-godišnjim Tomom Bradyjem pobijedili domaće Packerse s 31-26 i tako postali NFC prvacima te izborili mjesto na 55. Super Bowlu koji će biti odigran na stadionu Raymond James u Tampi, na kojem Bucsi igraju svoje domaće utakmice.

Dvoboj na Lambeau Fieldu odlučila je odlična obrana gostujuće momčadi i Bradyjeva izvedba u prvih 35 minuta utakmice nakon kojih su Buccaneersi vodili s 28-10, a njihov 43-godišnji vođa napada je imao tri dodavanja za 'touchdown' bez ijedne izgubljene lopte.

No, domaća momčad predvođena 'quarterbackom' Aaronom Rodgersom vratila se u utakmicu već do kraja treće četvrtine s dva 'touchdowna' te uz jedno neuspješno pretvaranje za dva poena svela zaostatak na pet razlike (28-23).

Iako su Packersi do kraja dvoboja još dvaput presjekli Bradyjeva dodavanja, nijedna momčad nije uspjela postići 'touchdown' već smo na svakoj strani vidjeli samo jedan pogodak iz polja. Green Bay je najbliže 'touchdownu' došao nešto manje od dvije minute prije kraja, ali je gostujuća obrana izdržala sva tri pokušaja s udaljenosti od osam jardi, gdje Rodgers nije uspio dodati nekom od svojih hvatača u 'end zoni'.

Obrana Bucsa uspjela je čak pet puta srušiti Rodgersa, a skupo je bilo i presječeno dodavanje na kraju prvog poluvremena, nakon kojeg su gosti došli do lopte i nekoliko akcija poslije, sekundu prije završetka druge četvrtine, uspjeli postići 'touchdowna' za vodstvo 21-10.

Deseti Superbowl za Bradyja

'Quarterback' Tampa Baya 43-godišnji Tom Brady tako je došao do svog desetog Super Bowla, a Aaronu Rodgersu ostaje samo jedan, kad je 2011. odveo Packerse do posljednjeg naslova. Brady je prijašnjih devet nastupa na Super Bowlu i šest pobjedničkih trofeja osvojio igrajući za New England Patriotse iz kojih je uoči ove sezone otišao nakon što je dres momčadi iz Bostona nosio 20 sezona.

Bucsi će se po drugi put boriti za trofej Vincea Lombardija koji su osvojili u 2002. u svom jedinom prijašnjem nastupu u finalnoj utakmici NFL sezone. Bit će to prvi put u povijesti Super Bowla da se utakmica igra na stadionu momčadi koja u njemu sudjeluje.

Kansas City Chiefsi će se po četvrti put u klupskoj povijesti naći u borbi za Lombardijev trofej, a prošle su ga godine osvojili pobijedivši San Francisco 49erse 31-20 u finalu odigranom u Miamiju. Posljednja momčad koja je obranila naslov bili su New England Patriotsi koje je 2003. i 2004. do njihovog te svog drugog i trećeg naslova vodio Tom Brady.