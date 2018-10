Brady prvi do 200 pobjeda, LA Ramsi jedini bez poraza u ligi

Tom Brady iz kola u kolo ruši rekorde u NFL-u. U prošlom je kolu došao do 500. touchdown dodavanja u karijeri, a u ovom je došao do 200. pobjede u regularnom dijelu sezone. Postao je prvi quarterback s 200 pobjeda u regularnom dijelu sezone. Njegovi Patriotsi su kod kuće u sjajnoj utakmici, vjerojatno najboljoj u dosadašnjem dijelu sezone, pobijedili Kansas City Chiefse 43-40. Stephen Gostkowski je zabio field goal s istekom vremena za pobjedu New Englanda.

Patriotsi su u sezonu krenuli s 1-2, ali sad su već na omjeru 4-2. Kansas je prije gostovanja kod New Englanda bio na omjeru 5-0, ovo mu je prvi poraz u sezoni. Lako je moguće da se ove dvije momčadi sastanu u siječnju, u finalu AFC-.a

Jedina neporažena momčad nakon šest kola su LA Ramsi. Oni su slavili u Coloradu, kod Denvera 23-20. Iako je tek sredina listopada, ova je utakmica igrana po velikoj hladnoći. Na početku je bilo minus četiri stupnja Celzija, a prije susreta je padao i snijeg. Ramsi su nastavili svoj sjajni niz.

Pittsburgh je u jednoj od najboljih utakmica večeri, kao gost pobijedio Cincinnati 28-21. Touchdown za pobjedu je u posljednjoj minuti zabio sjajni Antonio Brown. Sjajnu su utakmicu odigrali Miami i Chicago. Domaći Miami je pobijedio u produžetku 31-28. Gostujući Bearsi promašili su field goal za pobjedu.

Sinoć se igrala jedna utakmica i u Europi. Seattle je na kultnom Wembleyu pobijedio Oakland 27-3. Raidersi su ove sezone jako slabi, jasno je da neće u doigravanje.

Izdvajamo i pobjedu Atlante koja je kod kuće slavila protiv Tampe Bay 34-29, a Jacksonville je izgubio na gostovanju u Teksasu. Bolji je bio Dallas 40-7.

Odigrano je šest kola NFL-a, a zasad su momčadi s najboljim omjerom Los Angeles Ramsi (6-0) i Kansas City (5-1).