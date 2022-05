Branitelj naslova izborio finale: Zverev i Alcaraz za Masters!

Najbolji njemački tenisač Alexander Zverev (ATP - 3.) branit će naslov pobjednika turnira Masters 1000 serije u Madridu, a do nedjeljnog finalnog obračuna protiv Španjolca Carlosa Alcaraza stigao je pobijedivši u polufinalu Grka Stefanosa Tsitsipasa (ATP - 5.) sa 6-4, 3-6, 6-2 nakon jednog sata i 52 minute igre.

Bio je to njihov 11. međusobni dvoboj u kojem je 25-godišnji Nijemac stigao do četvrte pobjede, ali prve na zemljanoj podlozi, uzvrativši tako 23-godišnjem Grku za nedavni polufinalni poraz u Monte Carlu.

Zverev je tako nastavio svoju tradiciju na madridskom Mastersu, na kojem je svaki put kad bi prošao četvrtfinalu prepreku stigao do finala. Iz dosadašnja četiri nastupa ima dva pobjednička trofeja (2018. i 2021.) te dva poraza u četvrtfinalima od kojih je jedan (2019.) bio upravo od Tsitsipasa.

Za pobjedu u ovom dvoboju ponovno je odlično servirao i samo ga je jedan lošiji servis gem koštao gubitka drugog seta. U prvom i trećem setu ostavio je Tsitsipasa bez prilike za 'break'.

Nijemca u finalu čeka iznimno težak posao i Davis Cup ozračje, s obzirom da će protiv sebe imati novu španjolsku tenisku senzaciju, 19-godišnjeg Carlosa Alcaraza koji je dan poslije prve pobjede u dvobojima s Rafaelom Nadalom u epskom meču sa 6-7 (5), 7-5, 7-6 (5) svladao prvog tenisača svijeta Novaka Đokovića, nakon tri sata i 35 minuta iznimne borbe.

Zverevu na ruku ne ide ni činjenica da je svoj polufinalni meč završio u 1.10 minuta iza ponoći, 17 i pol sati prije predviđenog početka finalnog obračuna. No, u dosadašnja dva meča s Alcarazom Nijemac je ostvario dvije uvjerljive pobjede, no oba puta je to bilo na tvrdoj podlozi i u doba dok je teniski svijet još uvijek upoznavao uspinjuću zvijezdu.

Alcaraz je u sjajnom nizu koji će pokušati nastaviti i u madridskom finalu - u posljednjih šest mečeva protiv suparnika iz društva desetorice najboljih tenisača svijeta ostvario je šest pobjeda.

