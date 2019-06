Branitelji i 4. gardijska brigada: Zahtijevamo Hrvatsku u Splitu!

Nakon što je HNS jednoglasno odlučio da će reprezentacija Mađarsku dočekati u Splitu, činilo se da je konačno zakopana ratna sjekira. No, isti dan oglasio se Hajduk, potom i grad Split, objasnivši da njih nitko nije ništa pitao. Sad su otišli i korak dalje tvrdeći da Hajduk neće sudjelovati u organizaciji utakmice.

- Mi smo odlučili da se utakmica protiv Mađarske igra u Splitu. Naravno da postoje otvorena pitanja, naravno da treba sjesti i razgovarati, no nitko ne smije postavljati ultimatume reprezentaciji u kojem će gradu igrati. Reprezentacija je svetinja i tako mora ostati - rekao je Marijan Kustić, izvršni direktor HNS-a.

Prema brojnim anketama Splićani žele reprezentaciju, no manji dio i dalje je protiv. Smatraju da se trebaju riješiti brojna pitanja. U redu, od toga nitko ne bježi, no trenutačno je premalo vremena da bi se sve riješilo do utakmice s Mađarskom.

- Naravno da Hajduk i HNS moraju razgovarati, ali za stolom. Nitko ne bježi od toga. Ali, tko može zabraniti djeci da gledaju Luku Modrića, Ivana Rakitića, Ivana Perišića i ostale naše zvijezde? Tko se to može tako igrati s ljudima - rekao je Kustić.

I tu je u pravu. Nitko nema pravo uskratiti djeci da na poljudskom stadionu gledaju viceprvake svijeta, nitko nema pravo uvjetovati reprezentaciji u kojem gradu jesu, a u kojem nisu poželjni. Tako razmišljaju i braniteljske udruge, koje su se izjasnile dopisom.

- Tko, zašto i u čije ime uskraćuje pravo hrvatskom Splitu da uživa u igri Hrvatske nogometne reprezentacije? Sve hrvatske reprezentacije su snažno bilo hrvatskog naroda. Nikakve nesuglasice ne smiju biti razlog onemogućavanja organizacije nacionalnih utakmica na gradskim stadionima, pa tako ni na Gradskom stadionu Poljud. Moderna Republika Hrvatska stvorena je velikim i neupitnim zajedništvom, krvlju i žrtvom hrvatskih ratnika, uz snažnu potporu hrvatskog naroda. Zahtijevamo i ne prihvaćamo nikakve razloge da se ova, kao ni sljedeće utakmice nacionalnih vrsta ne igraju u Splitu - stoji u priopćenju udruga.

U potpisu je 12 hrvatskih braniteljskih udruga, među kojima je i 4. gardijska brigada sa sjedištem u Splitu. Osnovana je 28. travnja 1991. početkom Domovinskog rata, a na putu prema konačnom oslobađanju domovine izrasla je u legendu.