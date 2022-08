Bravo, care! Čilić deklasirao Rusa na Mastersu u Montrealu

Hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u 3. kolo ATP turnira iz serije "masters 1000" u Montrealu nakon što je u 2. kolu svladao Karena Hačanova sa 6-3, 6-2 nakon sat i 26 minuta igre.

Bio je ovo peti međusobni dvoboj Čilića i Hačanova i treća pobjeda našeg igrača. U 2022. godini sastali su se po treći put, a prva dva susreta dobio je Hačanov.

Susret je bio izjednačen do rezultata 3-3 u prvom setu do kojega je Čilić imao jednu priliku za "break" koju nije iskoristio, a Hačanov u toj fazi dvoboja nije prijetio oduzimanjem servisa suparniku. Uslijedila je serija od sedam uzastopnih gemova za Čilića kojima je naš igrač stigao do nedostižne prednosti od 6-3, 4-0.

Prvi put je Čilić oduzeo servis Hačanovu u gemu u kojemu je bilo 40-15 za ruskog igrača koji je potom zaredao s pogreškama koje su ga koštale gema i u konačnici seta.

Ključnim razdobljem pokazala su se prva dva gema u drugom setu. U prvom je Čilić oduzeo servis Hačanovu, a u drugom spasio dvije "break-lopte" iako je u oba navrata promašio prvi servis. Uslijedio je novi "break" kojim je Čilić slomio otpor suparnika.

Čilić će u 3. kolu igrati protiv Amerikanca Tommyja Paula koji je iznenadio drugog nositelja Španjolca Carlosa Alcaraza svladavši ga sa 6-7 (4), 7-6 (7), 6-3.

