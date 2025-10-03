Obavijesti

Bravo, dečki! Pavić i Arevalo izborili drugo kolo ATP Šangaja

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Bravo, dečki! Pavić i Arevalo izborili drugo kolo ATP Šangaja
Osijek: Drugi dan Davis Cup-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Pavić i Arevalo će u drugom kolu igrati protiv britansko-australske kombinacije koju čine Neal Skupski i John-Patrick Smith. Pavić je već jednom osvojio Šangaj, 2019. godine kada je igrao u paru s Brazilcem Brunom Soaresom

Hrvatski tenisač Mate Pavić plasirao se zajedno sa Salvadorcem Marcelom Arevalom u drugo kolo teniskog ATP turnira u Šangaju nakon što su u petak u prvom kolu sa 6-4, 7-5 pobijedili urugvajsko-brazilski par kojeg čine Ariel Behar i Rafael Matos. 

Prvim nositeljima je za pobjedu bilo potrebno sat i pol vremena te oduzeta tri servisa, jedan u prvom setu i dva u drugom.

Pavić i Arevalo će u drugom kolu igrati protiv britansko-australske kombinacije koju čine Neal Skupski i John-Patrick Smith.

Pavić je već jednom osvojio Šangaj, 2019. godine kada je igrao u paru s Brazilcem Brunom Soaresom. Prošlogodišnji pobjednik Šangaja Nikola Metkić sutra u prvom kolu zajedno s Amerikancem Austinom Krajicekom igra protiv austrijsko-američkog para Alexander Erler-Robert Galloway.  

