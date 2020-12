Bravo, Filipe! Pogledajte kako je izdominirao konkurenciju

Nakon što je startao kao šesti, i bio je šesti nakon prve vožnje. Uoči druge vožnje snijeg je na talijanskom skijalištu počeo padati sve jače, uvjeti su postajali sve lošiji, no Zubčić je to iskoristio u svoju korist

<p>Hrvatski skijaš <strong>Filip Zubčić</strong> prvi je u veleslalomu u Santa Caterini!</p><p>Nakon što je startao kao šesti, i bio je šesti nakon prve vožnje. Uoči druge vožnje snijeg je na talijanskom skijalištu počeo padati sve jače, uvjeti su postajali sve lošiji, a tek se nekoliko skijaša iskazalo vožnjama u drugoj rundi poput Zubčića - i to im se isplatilo!</p><p>- Prošla sezona bila je najbolja u mom životu pa sam se nadao da ću nastaviti u istom smjeru. Ponovo sam uspio. Staza je bila jako teška, snijeg je jako padao. Imam puno treninga u ovakvim uvjetima pa mi je to bilo normalno. Imam puno snage, pa kad su uvjeti lošiji, ja i dalje mogu skijati po svom. Vrijeme je prekrasno - rekao je Zubčić te se potom dotaknuo svojih ciljeva za ovu sezonu:</p><p>Zubčić je nakon ove utrke drugi u poretku za mali kristalni globus u veleslalomu, a dotaknuo se i svog ovosezonskog cilja:</p><p>- Cilj? Moj cilj je uvijek biti na vrhu... Pokušat ću skijati kao danas i boriti se za postolje!</p><p>Veleslalom se vozi i u nedjelju, no upitan je zbog pogoršanja vremenskih uvjeta.</p><p> </p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://sport.hrt.hr/685909/zubcic-u-lovu-na-postolje-u-santa-caterini" target="_blank">OVDJE</a>.</i></p>