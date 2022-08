Bravo, majstore: Borna Čorić i treći put pobijedio Nadala! Rafa ovo ne pamti već 16 godina...

Borna, majstoreeeeee.... Uh, kakav je to meč bio... Borna je krenuo sjajno, u prva četiri gema na svojem je servisu izgubio tek četiri poena. A onda je pala kiša i prekinula susret... Srećom, nije dugo kišilo i meč se nastavio. A Borna odigrao jedan od svojih najboljih mečeva...Forhendi su bili nevjerojatno precizni, servirao je odlično i vidjelo se da će Španjolac imati problema.

O, da, velikih problema. Uostalom, Španjolac nije izgubio meč protiv igrača slabije rangiranog od 150. mjesta od 2006. godine, kada ga je pobijedio Joachim Johannson. Nakon toga Nadal je protiv igrača van TOP 150 imao 47-0. Sve do Borne koji je trenutačno 152., iako znamo da pozicija ne oslikava pravo stanje, niti da je 152. pozicija pravo mjerilo Bornine kvalitete.

Borna uživa na velikoj pozornici, to nam je odavno poznato, a to je! 5 godina Ra sjajno prezentirao u Cincinnatiju. Inače, kad smo već kod zanimljivosti i trivija, Rafa nije posljednjih pet godina gubio od tenisača izvan TOP 100, a onda je došao Borna Ćorić! Posljednji izvan TOP 100 koji je svladao Nadala bio je Shapovalov 2017. godine!

Hrvatskom tenisaču to je treća pobjeda protiv Rafaela Nadala. Prvi put pobijedio ga je u Baslu 2014., bilo je 6-2, 7-6. Drugi put ga je pobijedio upravo u Cincinnatiju 2016. i to na isti datum! Taj 18. kolovoz Borna će vjerojatno pamtiti do kraja života... Borna je jedan od rijetkih tenisača koji ima pozitivan omjer protiv Nadala. Točnije, jedini tenisač koji ima pozitivan omjer protiv Nadala, a da je protiv Španjolca odigrao najmanje pet mečeva, je Novak Đoković (30-29).

Bila je to duga, kišovita i naporna večer, a Borna je podsijetio kakav fantastičan tenis može odigrati. Bez panike, nervoze, točno onako kako je potrebno da bi se dobio Rafael Nadal. Borna, koji je u jednom trenutku bio 12, tenisač svijeta vraća se na scenu. Povratak kralja, majstora koji je pokazao da kad je pravi, može pobijediti bilo koga na svijetu. Uostalom, to mu je deseta pobjeda protiv tenisača u TOP 5.

Bornu sada čeka meč protiv Roberta Bautiste Aguta, 19. tenisača svijeta!

