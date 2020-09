Bravo, majstore: Borna je prvi put u četvrtfinalu Grand Slama!

Odlično je podnio teret favorita i bez većih problema sredio Australca Thompsona 7-5, 6-1, 6-3 za nešto više od dva sata. U meču za polufinale US Opena čekat će ga Nijemac Zverev

<p>Hrvatski tenisač <strong>Borna Ćorić</strong> u četvrtom kolu US Opena pobijedio je Australca <strong>Jordana Thompsona</strong> sa 7-5, 6-1, 6-3 i plasirao se u četvrtfinale tog Grand Slama. Ćorić je svoje prvo Grand Slam četvrtfinale izborio u meču koji je trajao dva sata i deset minuta.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Borna zapjevao s Jelenom</b></p><p>Žestoka borba vodila se u prvom setu u kojemu je Ćorić poveo s 2:1, Tompson nadoknadio izgubljeno da bi konačno Ćorić okrenuo rezultat u svoju korist. </p><p>U drugom setu Australac nije uspio odgovoriti na igru razigranog Ćorića, pa je uzeo samo jedan gem. U trećem setu vodila se nešto ujednačenija borba, no breakom u šestom gemu Ćorić si je otvorio put do maksimalne pobjede.</p><p>Za plasman u polufinale Ćorić će se boriti s Nijemcom <strong>Aleksandrom Zverevim</strong>. Nijemac, koji je nedavno bio gost Adria Toura u Zadru, bio je protivnik Zagrepčaninu četiri puta na ATP touru i Ćorić ga je pobijedio triput. No svi ti mečevi bili su prije njegova velikog uspona.</p><p>Borna je pobijedio u Cincinnatiju 2015. u tri seta, pa i na US Openu 2017. u četiri, a jedina Zverevljeva pobjeda bila je u Miamiju godinu poslije u dva seta. Zadnji meč imali su na travi Hallea iste te 2018., kad je Ćorić bio bolji u dva seta.</p>