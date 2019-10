Bravo, majstore! Pavić osvojio Šangaj i nagradu od milijun kn

Hrvatski tenisač Mate Pavić zajedno je s Brazilcem Brunom Soaresom osvojio ATP turnir u Šangaju iz serije Masters 1000 nakon što su u nedjelju u finalu lako sa 6-4, 6-2 pobijedili branitelje naslova i druge nositelje Poljaka Lukasza Kubota i Brazilca Marcela Mela.

Njih dvojica u fantastičnoj formi su cijele sezone i ušli su u finale sa statusom favorita, no Mate i Bruno se sve bolje i bolje razumiju i to je u današnjem meču došlo do izražaja. U meču koji je trajao sat vremena i deset minuta, Pavić i Soares su suparnicima uzeli tri puta servis, jedan u prvom setu i dva u drugom, servirali su četiri asa i svoj servis nisu izgubili ni jednom. Igrali su na što kraće poene i to im se isplatilo, a skoro svaka duža izmjena je pripadala njima.

Foto: ALY SONG/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Paviću i Soaresu je ovo bilo prvo zajedničko finale, a za plasman u njega su u polufinalu eliminirali britanski par Jamiea Murraya i Neala Skupskog sa 7-5, 6-4.

Splićaninu (25) je ovo 14. naslov u karijeri u parovima, ali prvi iz serije Masters 1000. Najveći u karijeri mu je sigurno onaj na Australian Openu iz 2018. godine kada je u paru s Marachom pokorio konkurenciju i okitio se Grand Slam naslovom.

Dvojac je osvojio 1000 bodova i 408.000 dolara što znači da će svakome tenisaču pripasti 1,3 milijuna kuna.