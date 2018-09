Hajrović u najboljih 11 EL-a i kandidat za igrača prvog kola!

Izet Hajrović zaslužio je mjesto u najboljoj momčadi prvog kola Europske lige. Dinamovo krilo odigralo je fantastičnu utakmicu u razbijanju Fenerbahčea, zabio je Hajro dva gola i dobio ovacije maksimirske publike, a to je na Maksimiru posljednjih godina rijetkost.

Dinamov je nogometaš u veznom redu zajedno s Raphinhom iz Sportinga, Banegom iz Seville i Harvetzom iz Bayera. Uefa je najbolojih 11 izabrala u taktičkoj postavi 4-4-2, a u napadu su sjajni Ben Yedder iz Seville i Aubameyang iz Arsenala.

🔝 @Aubameyang7 & @WissBenYedder lead the line in the #UEL Team of the Week ⚽️🔥

Uz to, Uefa je Izeta uvrstila i među četiri kandidata u izboru za najboljeg igrača prvog kola Europske lige. Uz njega tu su Aubameyang, Banega i Havertz.

I SofaScore je u svoju momčad kola izabrala Dinamova igrača. U njihovu sastavu mjesto je našao Dani Olmo, a u obrani je i bivši Dinamov igrač Filip Benković zbog sjajne predstave u pobjedi 1-0 protiv Rosenborga.

