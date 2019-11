Bravo! Marija Štetić osvojila zlato na Prvenstvu Europe...

Hrvatska taekwondoistica Marija Štetić iz TK Dubrava osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 67 kg na Prvenstvu Europe u olimpijskim kategorijama koje se održava u Dublinu.

Prvenstvo Europe u olipijskim kategorijama održava je od 2015 godine kontinuirano svake neparne godine, a ove godine uz Štetić Hrvatsku predstavljaju Leon Glasnović, Doris Pole, Matea Jelić i Toni Kanaet.

Prvog dana natjecanja na tatami je izašla Marija Štetić, brončana sa seniorkog prvenstv Europe u Kazanu 2018.Na putu do zlata Štetić je svladala Njemicu Juliu Ronken (19:2), Litvanku Klaudiju Tvaronaviciute (10:1) te u polufinalu u vrlo napetoj borbi Ruskinju Evlampjevu rezultatom 21:20. U finalu je Štetić slavila protiv Nizozemke Bodine Schoenemakers sa 6:2.

Osim Štetić na tatami je prvog dana izašao i Leon Glasnović (TK Marjan) koji je u kategoriji do 63 kg poražen u drugom kolu, dok će drugog dana na borilišta izaći Doris Pole (TK Dubrava), Matea Jelić i Toni Kanaet iz TK Marjan.

Težinske kategorije za Olimpijske igre u muškoj konkurenciji su do 58 kg, do 68 kg, do 80 kg, te preko 80 kg. Za seniorke su težinske kategorije do 49 kg, do 57 kg, do 67 kg, i preko 67 kg.