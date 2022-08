Bravo, Matea i Filipe! Ali za stipendiju ipak nemate uvjete...

Može se li kod nas živjeti od maratona? Nemoguće! Puno razgovaram s drugim curama, one iz drugih europskih zemalja super žive. Imaju podršku svojih saveza, što imam i ja, ali su zbrinute po pitanju sponzora, što je kod nas veliki problem. Mi imamo pogrešan sustav, ako neki sponzor želi uložiti novac u sport onda još na to mora platiti porez pa se nikome to ne isplati. Kažem, imam podršku HAS-a, ali nemam privatne sponzore koji bi pridonijeli mom napretku.