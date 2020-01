Bravo, Mekta! Nikola je ušao u finale Australian Opena u mixu

Prvi su put zaigrali skupa i odmah došli do finala Grand Slama! Nikola Mektić (31) u paru s Čehinjom Barborom Krejčíkovom (24) borit će se za prvi Grand Slam u karijeri nakon pobjede nad Fincem Henrijem Kontinenom i Kanađankom Gabrielom Dabrowski 3-6, 6-3, 10-5.

Hrvat i Čehinja peti su nositelji turnira i do prvoga zajedničkog finala došli su izbacivši treće nositelje, koji su u četvrtfinalu bili bolji od Ivana Dodiga i Tajvanke Latishe Chan, preokretom nakon gubitka prvog seta nakon sata i 17 minuta.

Winners are grinners!



Fifth seeds @B_Krejcikova/@NMektic are the first team through to the #AO2020 mixed doubles final after def. Dabrowski/Kontinen 3-6 6-3 10-5.#AusOpen pic.twitter.com/tOoye4HxKB