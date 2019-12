Bravo, momci! Barišić asistirao Katiću za pobjedu Rangersa...

U nedjelju u 13:30 započeo je 'Old Firm'. Veliki derbi između Glasgowa i Celtica oduvijek je bio spektakl, a drukčije nije bilo ni u 21. kolu škotskog Premiershipa.

U 33. minuti priliku za povesti imao je Celtic, no Ryan Christie nije uspio nadmudriti golmana pucajući penal, a tri minute kasnije mu se vratilo. Borna Barišić došao je s lijeve strane, vidio Kenta i poslao mu oštar pas po podu na 12-13 metara udaljenosti od gola. Kent je opalio i to je bilo to! 1-0 Glasgow!

Foto: Lee Smith/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

No sreća je bila kratkog vijeka. Celticu je trebalo pet minuta za izjednačenje. Callum McGregor pronašao je Odsonnea Edouarda u 41. minuti, a s 1-1 se išlo na predah.

Glasgow je nastavio biti bolji i u drugom dijelu, a u 56. minuti to se isplatilo! Imali su Rangersi korner, izveo ga je Barišić, a najbolje se u šesnaestercu snašao Nikola Katić koji je istrčao na kratki ubačaj i glavom ga proslijedio u mrežu za 2-1.

Trener Rangersa Steven Gerrard izljubio je Hrvate nakon utakmice... Sasvim očekivano!

Nakon perioda od travnja 2012. godine do rujna 2018. godine u kojem je Celtic u međusobnim omjerima imao 12 pobjeda uz 3 neriješene utakmice, Rangersima je ovo treća pobjeda u posljednjih šest susreta. Omjer je 3-3.