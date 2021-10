In brani Josipović, in še jena obramba vratarja Josipovića, vikao je komentator na slovenskoj televiziji i tako - četiri puta! Mladi 'modri' Renato Josipović (20) na posudbi u slovenskom Bravu je u četvrtfinalu tamošnjeg nogometnog kupa obranio čak četiri penala i tako donio polufinale svojoj momčadi i to protiv aktualnih prvaka Mure (4-3).

Na gostujućem terenu protiv favorita odlično se snašao mladi golman Dinama na posudbi, a već je to radio u juniorskoj ligi prvaka gdje je u dresu 'modrih' branio penale i osigurao plasman u daljnju fazu natjecanja. Ovaj put je na golu Brava imao četii bravurozne intervencije - jednu u produžecima, a tri u raspucavanju.

Video obrana možete pogledati OVDJE.

Nisu ga uspjeli 'prevariti' iskusniji kolege, 'ušao im je u glavu' plesanjem po crti i mijenjanjem tehnika - od ranijeg kretanja do čekanja posljednjeg trenutka, a na kraju je samo slavodobitno podigao ruke dok su mu suigrači trčali ususret i izgrlili heroja zaslužnog za prolaz u polufinale.

U devet utakmica na golu Slovenaca pet je puta sačuvao mrežu netaknutom, a tko zna, možda ćemo ga sljedeće godine gledati na golu Dinama ili barem u borbi s Nevistićem za 'jedinicu' ako Livaković ode...