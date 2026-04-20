BRAVO! Sportska rubrika 24sata najbolja u Hrvatskoj: Nagrade HZSN-a dobila trojica novinara

BRAVO! Sportska rubrika 24sata najbolja u Hrvatskoj: Nagrade HZSN-a dobila trojica novinara
Karlovac: Dodjela nagrada Hrvatskog zbora sportskih novinara | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Urednik sportske rubrike Mato Galić i reporter Hrvoje Tironi u Karlovcu su dobili priznanje za internetsko novinarstvo, a naš dopisnik iz Splita Tomislav Gabelić nagrađen je za istaknut publicistčki rad

Sportska redakcija 24sata na ovogodišnjoj dodjeli nagrada Hrvatskog zbora sportskih novinara na svečanosti u Karlovcu dobila je čak tri vrijedna priznanja koji potvrđuju status najbolje sportsker rubrike u Hrvatskoj. Mato Galić, urednik sportske rubrike 24sata i Hrvoje Tironi, novinar sportske rubrike 24sata, dobili su priznanje za internetsko novinarstvo.

- Popularizirali su HNL kroz intervjue, ekskluzivne vijesti, pravodobne reakcije i komentare. Svjetska ekskluziva bila je Tironijeva vijest da Luka Modrić odlazi iz Real Madrida, što su prenijeli svi relevantni hrvatski, ali i svjetski mediji, a nedugo nakon toga objavom se oglasio klub te sam Luka i potvrdio da odlazi iz kluba. Sportska rubrika 24sata prošle je godine prednjačila u svom poslu bez obzira na zahtjeve smjena i printa - stoji u obrazloženju HZSN-a.

Tomislav Gabelić, dugogodišnji dopisnik i reporter 24sata iz Splita, pak, dobio je priznanje za publicistiku. Nedavno je predstavio još jednu u nizu knjiga koje autorski producira. Radi se o monografiji o Željku Jerkovu, košarkašku i dužnosniku, zaslužnom olimpijcu i osvajaču medalja s olimpijskih igara, svjetskih i europskih prvenstava, najtrofejnijem splitskom košarkašu. Gabelić je objavio već nekoliko zanimljivih knjiga. Priča o Jerkovu zaokružuje njegovu trilogiju o košarkašima. Prije te knjige iz njegova pera objavljena je knjiga o Damiru Šolmanu i Petru Skansiju.

Karlovac: Dodjela nagrada Hrvatskog zbora sportskih novinara
Karlovac: Dodjela nagrada Hrvatskog zbora sportskih novinara | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Nagradu za najboljeg sportskog novinara dobio je Dražen Krušelj iz Jutarnjeg lista, a nagrada za životno djelo posthumno je pripala Jurici Gizdiću, kroničaru Hajduka koji je iznenada preminuo prošle godine. Objavio je 94 knjige sa sportskom tematikom i ostavio ogroman trag u hrvatskom novinarstvu.

Mateo Pukšar iz MAXSporta osvojio je priznanje za reportažu iz iranskog Tabriza i tamošnje hrvatske nogometne kolonije, a novinar Sportskih novosti Dražen Pinević dobio je nagradu za komentar pod naslovom "Kad je Vjesnik izgorio, nestao je dio nas, simbol grada, vremena i novinarstva".

Tradicionalna nagrada Milka Babović pripala je novinaru Večernjeg lista Damiru Mrvecu, koji niz godina izvještava o ženskim sportovima. Priznanje za fotografiju otišlo je Marku Lukuniću iz Pixsella, a priznanje za intervju Stipi Antonijeviću s Nove TV, koji je dan uoči prve utakmice četvrtfinala Lige nacija između Hrvatske i Francuske razgovarao s Kylianom Mbappeom.

Priznanje za medijsku službu dobio je Medijski tim Hrvatskog rukometnog saveza za Svjetsko rukometno prvenstvo 2025. godine, a priznanje za suradnju s medijima Josip Glasnović, vrhunski hrvatski strijelac u disciplini trap i olimpijski pobjednik iz Rija 2016. godine, koji je već dugi niz godina primjer iznimne susretljivosti i odlične suradnje s predstavnicima medijima.

Komentari 9
