Veliki hrvatski optimizam uoči kvalifikacija za OI u Splitu rasprsnuo se poput balon nakon teškog poraza od Brazila u prvom kolu kvalifikacijskog turnira za OI.

Brazil je slavio protiv Hrvatske s 94-67, došao do druge pobjede na turniru i osigurao polufinale. Bio je to susret u kojemu su Brazilci dominirali od samog početka i u potpunosti zatvorili naše najjače adute. Bojan Bogdanović je jako griješio u početnom dijelu, tek nešto kasnije je uhvatio zalet i došao do 16 koševa, ali u tim trenucima je Brazil već koračao ka pobjedi.

Baš kao što smo i najavljivali susret, ispalo je tako. Aco Petrović najjače je oružje Brazila, većinu igrača iz sadašnje hrvatske reprezentacije je vodio prije četiri godine i itekako zna naše prednosti i mane. To je i iskoristio na najbolji mogući način, sjajno nas analizirao i apsolutno uništio.

- Sve je bilo savršeno. Imali smo dovoljno energije da zaustavimo sve važne hrvatske igrače. Moja ideja je bila sakriti sve što sam mogao. Počeli smo s rezervnom petorkom, ne sjećam se je li ona ikad trenirala zajedno, ali ona je odigrala savršena obranu i iskoristila svaku hrvatsku grešku. Ovo je bila najbolja utakmica Brazila u četiri godine otkad sam ja izbornik, još bolja nego kad smo pobijedili Grčku na Svjetskom prvenstvu - rekao je brazilski izbornik Aleksandar Petrović nakon velike pobjede njegove reprezentacije.

Bila je ovo emocionalno teška utakmica za njega jer se vratio u svoju domovinu, ali kaže kako su mu igrači pomogli da se što bolje pripremi na to.

- Hrvati mogu učiti iz ovoga. Bila im je loša noć, vjerojatno nisu ovo očekivali od nas. U eventualnoj utakmici u finalu ih nećemo moći iznenaditi na isti način, no vjerujem da je ovaj Brazil mnogo jači od Hrvatske.

Hrvatski reprezentativci su zvižducima ispraćeni iz Spaladium Arene od strane 2500 navijača, a Aco pljeskom.

- Svi znate kakav je moj kurikulum u Hrvatskoj. Bilo je i lijepih i ružnih trenutaka. Sigurno je da kad završi jedna ovakva utakmica i kad moja ekipa dobije pljesak, srce mi je puno - rekao je Petrović.