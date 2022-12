Brazil nakon Hrvatske ide po veliko pojačanje: Žele dovesti Mourinha na poziciju izbornika

Brazilska nogometna reprezentacija ispala je u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Katru nakon raspucavanja penala protiv Hrvatske. 'Seleçao' je došao na ukupno 22. Mundijal s visokim ambicijama. Htjeli su osvojiti ukupno šestu "zlatnu boginju" u povijesti nacije, ali naišli su na sjajnu Hrvatsku u četvrtfinalu koja se nije predala nakon primljenog gola.

'Vatreni' su bili bolji u penalima, a travnjak u Katru ubrzo je bio natopljen brazilskim suzama. Igračima i cijeloj naciji Hrvati su slomili srce. Izbornik Tite dao je ostavku dva sata nakon poraza, a ova nogometna velesila sada je u potrazi za novim izbornikom.

Prema pisanju La Repubblice, Brazil je odlučio pogledati "preko bare" i ozbiljno je zagrizao za europske trenere. Želja im je bila Carlo Ancelotti, ali ovaj sjajni strateg ne želi napustiti Real Madrid s kojim mu ugovor ističe u ljeto 2024. godine. Osim toga, 'don Carlo' komentirao je da ne planira prihvatiti novi posao nakon 'kraljevskog kluba' kojeg smatra nogometnim plafonom.

Ipak, Brazil sada ima novu želju. Radi se o legendarnom Joseu Mourinhu (59), jednom od najboljih trenera svih vremena koji trenutno vodi talijansku Romu. Mourinho je 2017. godine, dok je još bio trener Uniteda, komentirao kako bi jednog dana volio voditi Brazil.

- To bi bilo uzbudljivo, svaki trener želi raditi s najboljim klubovima i igračima. Brazilska momčad je očito vođena uspjehom, puna je talenata. Nije bitno koja je generacija u pitanju, uvijek se pojavi talent - rekao je tada Mourinho.

'The special one' osvojio je prvu Konferencijsku ligu s Romom, a ugovor ga veže s klubom do ljeta 2024. godine. Brazil se nada da će osigurati usluge sjajnog Portugalca, ali Roma ga ne želi pustiti, a ne bi prihvatili ni opciju da istovremeno obnaša ulogu izbornika i trenera.

Preostaje vidjeti koliko je ozbiljan interes Brazila za Mourinhom i da li je Portugalac spreman izvršiti pritisak na upravu kako bi preuzeo Seleçao.

Za Mourinhove usluge zainteresiran je i rodni mu Portugal. Oni su otpustili dugogodišnjeg izbornika Fernanda Santosa nakon šokantnog ispadanja od Maroka u četvrtfinalu SP-a.

