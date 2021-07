Brazil i Argentina se u noći na nedjelju po lokalnom vremenu sastaju u finalu Copa Americe, a Neymar i društvo su u određenoj prednosti budući da se utakmica igra u Riju na Maracani.

Jesmo li sigurni u to? Više baš i ne budući da se u toj južnoameričkoj državi događa nešto što je nekada bilo nezamislivo. Mnogi će Brazilci, naime, navijati za 'gaučose'. Neki zato što žele da Leo Messi konačno nešto osvoji u dresu reprezentacije, dok drugi čisto iz inata protiv svoje države. Mnogi su Brazilci bili protiv organizacije Copa America u njihovoj zemlji, a slična je priča bila i oko Mundijala 2014.

Brazil je jedna od država s najnaglašenijim socijalnim razlikama, pa su logične i velike podjele među slojevima društva, ali još nikad se nije moglo vidjeti da Brazilci navijaju za najljućeg rivala.

Nogometaši 'Seleçaa' nezadovoljni su tretmanom domaćih medija koje ih prikazuju kao bahate i raskalašene zvijezde te u njima vide glavnog krivca za ovakvu atmosferu uoči važne utakmice.

- Teško je. Vidimo mnoge Brazilce, mnoge ljude koji rade u medijima koji su otvoreno protiv nas, koji ne navijaju za brazilsku reprezentaciju i koji nemaju zadovoljstvo i ponos gledati nas i podupirati nas - žalosno je kazao Marquinhos.

A stoper PSG-a nije jedini 'pogođen' takvom atmosferom. Na društvenim se mrežama oglasio i Neymar nakon što je brazilski novinar Fabiola Andrade javno obznanio da će navijati za Argentinu.

- Ja sam Brazilac s velikim ponosom i ljubavlju prema domovini. Oduvijek sanjam da odjenem brazilski dres i slušam pjesmu naših navijača. Navijam za Brazil u bilo kojem sportu, u bilo kakvom natjecanju. Ako se Brazilac natječe u modeliranju, ja navijam za njega. Ako je u pitanju Oscar ili što god drugo, navijam za Brazilce. Gdje god nastupa Brazil, ja ga podupirem. I pitam se: tko je Brazilac i ne radi to isto? OK, ja to poštujem, ali gonite se.

A što se tiče njegovog osobnog odnosa s Messijem, to je sasvim neka druga priča.

- Messi je, kao što sam uvijek govorio, najbolji igrač kojeg sam ikad vidio kako igra i sjajan je prijatelj, ali sada smo u finalu, suparnici smo. Želim pobijediti i stvarno želim osvojiti ovaj naslov, svoju prvu Copu.

Leo Messi na ovoj Copi igra fenomenalno te vuče svoju reprezentaciju prema prvom trofeju u nacionalnom dresu, dosad je izgubio sva finala.

- Messi već dugi niz godina traži svoj prvi naslov s reprezentacijom i svaki put kad mi (op.a. Brazil) nismo na turniru, navijao sam za njega. To je ono što sam radio i u finalu Svjetskog prvenstva 2014., kada se suočio s Njemačkom - kazao je Neymar pa rekao da će ovog puta zaboraviti prijateljstvo:

- Sad je Brazil u pitanju, tako da je naše prijateljstvo na pomolu. Poštovanje među nama i dalje je veliko, ali samo jedan može pobijediti. Kad ste s nekim prijatelji, teško je zaboraviti na to, ali primjerice, kad igrate video igre s prijateljem, želite ga pobijediti. U subotu će biti isto.