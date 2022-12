Brazilci i dalje utučeni nakon poraza od Hrvatske, Pele ih tješi: 'Zašto nas to izluđuje?'

Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' (82), koji se od 29.studenog nalazi u bolnici u Sao Paulu zbog narušenog zdravlja, objavio je u nedjelju preko Instagrama pismo kojim nastoji ohrabriti Brazilce još uvijek utučene zbog četvrtfinalnog poraza od Hrvatske na Svjetskom prvenstvu.

- Život je prilika. Što ćemo s njim učiniti ovisi o svakome od nas. U pravu smo i u krivu. U pobjedi slavimo. U porazu učimo. Život je uvijek velikodušan i nudi nove početke. Svakim danom koji prođe krećemo novim putem. I u ovom ciklusu njegujemo snove koji nikada ne umiru, bez obzira na neuspjehe na putu - napisao je Pele.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

- To vrijedi za sve, ali kada ti je san biti nogometaš, prilike su ti puno manje, a ostvarenje snova puno udaljenije. Neuspjesi nisu ništa bolniji od neuspjeha u životu bilo koje druge osobe. No, nogometašima sudi puno više ljudi, zar ne? No, treba biti pošten i reći da se pobjede nogometaša i puno više slave - dodao je.

Peterostruki prvak Brazil je u četvrtfinalu poveo protiv Hrvatske u 106. minuti produžetka pa primio gol u 117. za 1-1, nakon čega je izgubio na jedanaesterce.

- Unatoč boli koju osjećamo zbog naše eliminacije na Svjetskom prvenstvu, tražim od Brazilaca da se sjete što nas je dovelo do prvih pet zvjezdica na našim prsima. Ljubav je ta koja nas pokreće - istaknuo je Pele, osvajač Svjetskog prvenstva s Brazilom godine 1958., 1962. i 1970.

Pismo je objavio na dan finala između Argentina i Francuske te dan nakon što je Hrvatska sa 2-1 pobijedila Maroko u utakmici za treće mjesto.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Ne znam zašto nas nogomet toliko izluđuje. Možda zbog ljubavi prema ujedinjenju i istinskom prijateljstvu koje donosi sport, zbog krika koji se prolama kada se zabije gol ili možda zato što makar na samo 90 minuta zaboravljamo sve problema s kojima se suočavamo. Možda je razlog ljubav prema borbi protiv siromaštva, gladi i droge ono što nogomet čini tako važnim u golemoj zemlji poput naše. Puno je vrlina najljepšeg sporta. Još više ovdje u Brazilu - naveo je Pele.

- Nije važno koji je razlog. Bitno je da nas je ovo mnoštvo navijača ujedinilo, u trenutku kada nam je zajedništvo bilo potrebno. I moj san je da taj osjećaj između nas i naše zemlju ne bude samo privremen - dodao je.

Brazilci, temperamentni stanovnici Južne Amerike, nadali su se šestom naslovu svjetskog prvaka, a brojni mediji su njihovu momčad navodili kao favorita prvenstva u Katru. Brazil je posljednji put naslov osvojio prije 20 godina.

- Ovaj se cilj može činiti nemogućim. Ali kao dijete imao sam jedan san koji se također činio nemogućim: osvojiti Svjetsko prvenstvo za svog oca - zaključio je Pele, kojeg smatraju jednim od najboljih igrača u povijesti nogometa.

