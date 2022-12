Brazilci jeli odrezak od 12.000 kuna, mnogi ih kritizirali: 'Nitko mi neće govoriti što da radim'

Ritam trening-utakmica malo je i dosadio brazilskim nogometašima kojima su zafalili luksuz i zabava. U iščekivanju četvrtfinala Svjetskog prvenstva protiv Hrvatske, brazilski reprezentativci odlučili su se počastiti i opustiti.

S legendarnim Ronaldom u Dohi su posjetili restoran poznatog kuhara Nusreta Gökcua (onaj što baca krupnu sol po mesu). A naručili su, ni manje ni više, nego odrezak prekriven 24-karatnim zlatom koji košta oko 12.500 kn.

S oduševljenih igrača nije silazio osmijeh dok je šef Nusret rezao pozlaćeno meso s mačem i posipao sol. Ipak, te scene razljutile su njihove sunarodnjake.

- Dok mnogi Brazilci žive u siromaštvu i neimaštini, oni se razbacuju hranom i bahate se. Gubimo osjećaj za opće dobro. Moramo ponovno misliti na opće dobro, a ne samo na individualno 'ja to volim, ja to hoću i ja mogu - kritizirao ih je svećenik Julio Lancellotti u razgovoru za CNN.

Na navedene kritike odgovorila je zvijezda Real Madrida Vinicius Junior koji je bio na press konferenciji uoči utakmice protiv Hrvatske koja se igra u petak od 16 sati.

- Mislim da u slobodno vrijeme mogu raditi što želim. Kada sam slobodan, pokušavam se odmoriti koliko je to moguće, biti s obitelji, prijateljima i raditi ono što je najbolje za mene. Ne bi nam trebali govoriti što smijemo ili ne smijemo raditi, ali to mogu tražiti od nas na terenu - rekao je Vinicius na pitanje o spornoj večeri.

Dužan nije ostao niti legendarni Ronaldo koji je večer proveo s brazilskim reprezentativcima.

- Pojedete meso sa zlatom i sad je to problem? To je odlično gastronomsko iskustvo u restoranu u koji se vjerojatno nećete vraćati. Nema u tome ništa loše, može biti inspiracija za druge. Bolje nam je da neke stvari ignoriramo, ali kad vidite toliki govor mržnje, to je zavist, kukavičluk.

Inače, u istom restoranu na večeri su bili i španjolski reprezentativci uoči utakmice protiv Maroka pa su ispali na penale. Eh, kada bi isti rasplet bio i s Brazilom u petak...

