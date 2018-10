Brazilska čarolija za makarsko čudo: Ušli u top 16 Lige prvaka

Ludnica u Makarskoj, Novo vrijeme Apfel pobijedilo je kazahstanski Aktobe 4-3 i plasiralo se u Top 16 futsal lige prvaka! Iako su svi dali svoj doprinos, vrijedi istaći da su bijeli danas igrali na brazilski pogon, Eduardo i Lucao su donijeli dašak brazilske čarolije i odveli suigrače u nastavak Lige prvaka.

[video: 1201519 / ]

Preveliki je ulog bio u igri pa je i utakmica bila obostrano nervozna i dosta agresivna, s velikim brojem prekršaja, pa i grubosti. No igralo se obostrano otvoreno, s puno prilika i udaraca na gol, no oba golmana, kako domaći Bašković, tako i gostujući Alin bili su na visini zadatka.

A onda je u 12. minuti dvorana proključala, preko 1.000 gledatelja skočilo je na noge kad je Muslinov pronašao Brazilca Lucaoa iza leđa kazahstanske obrane, ovaj je mirno primio loptu na prsa i zabio pored nemoćnog Alina. Kazahstanci su se bunili i signalizirali da je Brazilac loptu štopao rukom, no suci su priznali gol.

No radost Makarana potrajala je svega osam sekundi!? Čim su gosti krenuli s centra Makarani su skrivili šesti akumulirani prekršaj, pa je kapetan gostiju Imanalin poravnao na 1-1.

Do kraja poluvremena zicere su zapucali Bajrušovića i Kubayev, a onda je šest minuta do kraja zabio Osredkar. Golman gostiju Alin kratko je odbio jedan vrlo opasan šut Kazazića, no Slovenac se sjajno snašao i ubacio loptu u nebranjenu mrežu za vodstvo 2-1, s kojim su momčadi otišli na odmor.

[video: 1201517 / ]

Obzirom da su Makarani imali bolju gol razliku, odgovarao im je i neodlučen rezultat kao konačan ishod za prvo mjesto i plasman dalje. No oni su i u drugom dijelu nastavili napadati. Pritisnuli su goste ali lopta nije htjela u gol. Zicere su redom promašivali Osredkar, potom dva puta Lucao, pa Babić, potom je Osredkar pogodio vratnicu, Kazazić... Gol je gotovo deset minuta visio u zraku, no lopta nije ulazila u mrežu...

I onda, kako to već obično biva, stigla je kazna, udarac iz kuta izveo je Tunegazin, a Siryi je postigao svoj drugi gol, sjajnim šutem u rašlje izjednačio je na 2-2. A onda smo vidjeli zrno brazilske čarolije u Makarskoj, sjajni Lucao pokazao je zbog čega je nekad bio proglašavan najboljim mladim futsal igračem Brazila, majstorski je primio loptu, i u padu je volejem zabio u gol gostiju za 3-2. Odmah potom na njemu je nesretni Valienko napravio drugi žuti, odnosno crveni karton, no Makarani nisu iskoristili igrača više, pa je bilo neizvjesno do samog kraja susreta.

Kazahstanci su pokušali s igračem/golmanom stvoriti višak, no nisu uspjeli, štoviše, drugi Brazilac u redovima domaće momčadi Eduardo zabio je za 4-2. Do kraja je još Siryi stigao smanjiti, no malo je to značilo igračima Novog vremena, koji su potrčali u zagrljaj jedni drugima i razdraganim gledateljima...

Teo Strunje, trener Novo vrijeme Apfel

- Hvala igračima koji su prikazali vrhunsku igru. Vjerovali smo, ali znali smo i snagu protivnika koji su jako dobra europska momčad. Odigrali su zaista fantastično, ostavili su srce na parketu, svi koji su bili u dvorani vidjeli su to makarsko srce i zasluženo slavlje.

Što vas čeka dalje?

- Sustav je takav, razočaravajući za nas, igra se ponovno turnir četiri momčadi, ali ždrijeb je poludirigiran, a kako smo mi novi i nemamo bodova, bit ćemo u četvrtoj jakosnoj grupi i protivnici će biti strašno jaki. No ovo nam je nagrada, odigrat ćemo još tri velike utakmice. Nekome ćemo sigurno otkinuti bodove, ali prolazak na Final four bilo bi ipak čudo, jer nas čekaju protivnici poput Barcelone, Sportinga iz Lisabona, Inter Movistara.... Želje mojih igraća su različite, neki žele vidjeti Madrid, neki Lisabon, neki Barcelonu... Tko god doše namučit ćemo ih.

Igor Osredkar, igrač Novo vrijeme Apfel

- Srce i glava su mi sad negdje drugdje. Ovo je povijesni uspjeh, sad je puno teže nego prije par godina doći do ovdje. Nova smo momčad, napravili smo veliki uspjeh, bacili smo se na glavu i dobili jednu momčad koja je strašno jaka. Malo ćemo se proveseliti, ali sad se okrećemo prvenstvu, a o Ligi prvaka ćemo razmišljati kad za to dođe vrijeme.

Koja je tajna uspjeha?

- Nema tajne, samo dati sve od sebe. Ovo nam je nagrada svima, igračima, stožeru, klubu, navijačima.... Sad nemamo što izgubiti, malo ćemo poremetiti favoritima planove. Ovo iskustvo će nam pomoći za dalje.