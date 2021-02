Brazilski borac Wágner Conceição Martin (42), poznatiji kao Zuluzinho, propisno se osramotio na svojoj posljednjoj borbi.

Vremešnog Brazilca ponajviše pamtimo iz vremena PRIDE-a, kada se borio protiv legendarnog Fjodora i Minotaoura. Posljednjih nekoliko godina bori se u srpskom Megdanu, a posljednji meč imao je u ruskom AMC-u.

Zuluzinho se u Sočiju borio protiv Rusa Jusupa Šuaeva kojeg je srušio na pod i krenuo završiti. U tome trenutku pojavio se sudac, a Brazilac je bio uvjeren da je meč gotov. No zapravo je to bio samo kraj runde.

Počeo je sa slavljem, sa svojih 177 kilograma bacio se na parter i raširio se po njemu koliko je dugačak i širok. Već je zapisao novi nokaut u svojoj karijeri, no dok je on bio u svome svijetu, prišao mu je sudac.

- Aha, čestitat će mi na pobjedi - pomislio je Brazilac, ali sudac mu je samo poručio da se podigne jer uskoro je trebala početi treća runda.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video pogledajte OVDJE.

To je pomalo zateklo Zuluzinha koji je bio uvjeren da je meč gotov i da je sudac prekinuo borbu, no to je bio samo kraj runde. Njegovog protivnika spasilo je zvono, a kako ga je Brazilac nastavio udarati, sudac je morao reagirati.

Da stvar bude gora po nesretnog Brazilca, taj udarac mu na kraju nije ništa značio jer je Rus slavio jednoglasnom sudaca.

Zuluzinho je bio razočaran ishodom, ali na kraju si na putu doma može samo pustiti Gibonnija i reći: Drugi puta ću pametnije.