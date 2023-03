Brazilski monstrum koji je ubio ženu pa ju bacio psima dobio posao - psihološkog trenera?!

Bruno Fernandes de Souza (38) bivši je brazilski nogometaš koji je 2013. godine osuđen na 22 godine zatvora zato što je ubio Elizu Samudio, majku svog djeteta, pa ju razrezao na komade i s njima nahranio pse. To je učinio nakon što ga je ona prijavila sudu jer nije htio plaćati alimentaciju.

Brazilski mediji šokantno da je bivši nogometaš i ozloglašena ubojica blizu novom poslu - postat će mentalni trener i posvetit se radu sa sportašima.

To, međutim, nije veliko iznenađenje za one koji su upoznati s njegovim slučajem. On je u veljački 2017. pušten na slobodu, a čak se i za to vrijeme vratio nogometu i zaigrao za drugoligaša Bou Esporte. Vrhovni sud vratio ga je dva mjeseca kasnije u zatvor, ali 2019. mu je odobren poluotvoreni režim zatvorske kazne.

Naime, to je za Souzu značilo da može biti izvan zatvora od 6 do 21 sata, a tamo bi praktički samo prenoćio. U karijeri je branio za neke poznate brazilske klubove kao što su Atletico Mineiro, Corinthians i Flamengo.

