Brbić: Da, podnosim ostavku!

Predsjednik Hajduka obećao je da će otići ne osvoji li Hajduk drugo mjesto u HNL-u i izbori kvalifikacije za Ligu prvaka, a sad je obećanje i potvrdio. Otići će kad mu se izabere nasljednik

<p>Držim do svoje riječi i kao čovjek koji cijeli život radi u biznisu svjestan sam odgovornosti ukupnog rezultata organizacije kojoj sam na čelu, rekao je predsjednik Hajduka <strong>Marin Brbić</strong> usred korona stanke u ožujku te tako potvrdio kako u slučaju da klub ne osvoji drugo mjesto namjerava podnijeti ostavku.</p><p>Obećanje je to koje je Brbić dao u srpnju prošle godine, nakon ponižavajućeg ispadanja od Gzire. I ovaj ponedjeljak ga ispunio.</p><p>Hajduk je u prisilnu stanku prvenstva ušao nakon tri loša rezultata u derbijima s Osijekom, Dinamom i Rijekom, kao četvrti na prvenstvenoj ljestvici, ali vjerovali su tada kako će u nastavku sezone ipak uspjeti izboriti toliko željenu drugu poziciju. No vratili su se u prvenstvo s jednako lošim igrama i rezultatima, i dva kola prije kraja sezone oprostili od druge pozicije unatoč velikom slavlju i pobjedi nad najvećim rivalom u Maksimiru. </p><p>Nedugo nakon što je postalo jasno kako Hajduk više ne može ispuniti cilj sezone oglasio se i Brbić te u kratkom priopćenju objavio kako podnosi ostavku:</p><p>- Podnosim ostavku na mjesto predsjednika Uprave HNK Hajduk. To je moja moralna obveza jer nismo uspjeli ostvariti obećani rezultatski cilj u ovoj sezoni, a to je mjesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka. - rekao je predsjednik Brbić te istaknuo:</p><p>- Klub neću napustiti odmah već kada se steknu uvjeti za to, jer iz odgovornosti prema Hajduku ne smijem i ne želim dopustiti da bude obezglavljen, imajući u vidu važnost održavanja stabilnosti poslovanja i funkcioniranja kluba.</p><p>Kad su u pitanju oba mandata koje je Marin Brbić odradio za kormilom Hajduka, itekako se mogu preispitivati i njegovi potezi, i liderske sposobnosti, i smjer u kojem je vodio klub, na koncu i postignuti rezultati, no ne i njegov moralni integritet.</p><p>Potvrdio je to u više navrata, među ostalim i ovim podnošenjem ostavke, bez obzira na to što je obećanje o odlasku u slučaju neuspjeha dao na nagovor svojih najbližih suradnika, i to u trenutku kada je nakon poraza od Gzire trebalo spašavati klub od većih potresa. No datu riječ nije želio pogaziti.</p><p>Što dalje? Sada je sve u rukama članova Nadzornog odbora Hajduka, koji mogu, ali i ne moraju prihvatiti Brbićevu ostavku, odnosno mogu ga pokušati nagovoriti da skupa krenu dalje i sve potkrijepiti jednoglasnom podrškom. Čelnici Hajduka na svim razinama već neko vrijeme naglašavaju potrebu kontinuiteta upravljanja klubom i nije nemoguća varijanta da "nadzornici" pokušaju nagovoriti Brbića da unatoč danim obećanjima nastavi i dalje voditi klub.</p><p>No čak i ako se odluče na taj potez i ako Brbić na koncu ipak pristane, za konačan rasplet trebalo bi sačekati sljedeću nedjelju i skupštinu kluba na kojoj će se i većinski, i manjinski suvlasnik kluba, dakle Grad Split i udruga Naš Hajduk koji skupa kontroliraju preko 90 posto vlasničkog udjela, očitovati o takvoj mogućnosti.</p>