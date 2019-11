Brbić je kupio vrijeme Buriću, sebi, možda i novom treneru...

Nakon dva dana šutnje u kojima se nervoza među navijačima Hajduka nepotrebno multiplicirala, javnosti se kratkim priopćenjem obratio predsjednik Marin Brbić. Navijačima je dao za pravo da osjećaju nezadovoljstvo prikazanim igrama i rezultatima koje postiže momčad u zadnje vrijeme, no ono što je važno iščitati iz priopćenja je potvrda kako Damir Burić ostaje na klupi, a još i važnije da i trener i momčad već u nedjelju protiv Osijeka moraju pokazati da zaslužuje predsjednikovu podršku.

Burić je dakle dobio još jednu (zadnju?!) priliku da pokuša probudi inertnu momčad, a Brbić kupio dodatno vrijeme za konačnu odluku, odnosno razgovore s potencijalnim kandidatima za mjesto trenera. Svjestan je Brbić da će Burić, čak i u slučaju uvjerljive pobjede nad Osijekom, teško kupiti mir na duži rok, jer momčad je u krizi, nema prepoznatljive igre, rezultati su sve gori..., ali je isto tako svjestan i da za sve navedeno nije kriv samo Burić koji je u skočio u vlak koji je već odavno krenuo sa stanice.

Burić nije ni spremao ni uigravao momčad koju drži na drugom mjestu, a jedino što je tražio nakon preuzimanja kormila je ''prava špica''. A što je dobio? Dobio je preskupo plaćenog Eduoka koji se vuče po terenu i koji je ''strano tijelo'' u momčadi u koju se nije uklopio, dobio je Bulosa za koga su u startu znali da ima problem i da neće biti spreman za ozbiljan nogomet barem još šest mjeseci, na koncu i Jakoliša koji je trebao skupljati minute s klupe u završnicama utakmica i pokušati se nametnuti. Navijači Buriću najviše zamjeraju ''kukavičku igru bez napadača'', a nitko se ne pita kojeg mu je to napadača klub stavio na raspolaganje i koga je mogao uvesti protiv Gorice?

Burić je iznimno pošten i vjeran nadređenima i klubu protiv kojih nikad nije rekao ni jednu jedinu riječ, i vjerojatno je Brbiću zbog toga i teško uručiti mu otkaz. I zato se i odlučio na ovaj potez, Buriću je dao još jednu priliku, sebi kupio vrijeme za razgovore s potencijalnim kandidatima, a eventualnom novom treneru barem malo olakšao start na klupi, jednom derbi utakmicom manje i dvotjednom reprezentativnom stankom u kojoj može barem malo upoznati momčad.

No ovim potezom Brbić nije nimalo umirio nezadovoljstvo navijača koji i dalje očekuju novo ime na klupi, i to ime kalibra Matjaža Keka, Igora Tudora, pa čak i od jučer slobodnog Nike Kovača (!?). Navijačka mašta i želje nemaju granica, ali Hajdukova stvarnost i mogućnosti su nešto posve drugo. Pitanje je prije svega tko je od poželjnih kandidata i kada slobodan, ali još i važnije, tko bi bio spreman uhvatiti se u koštac s problemima koje nisu uspijevali riješiti ni brojni prethodnici. I sve to uz pritisak i povike s tribina: ''Igrajte pičkice'', ''Dobit ćete batine''...

Političari znaju kazati kako je najbolji signal da se ništa ne želi mijenjati osnivanje povjerenstva, a u tom kontekstu može se protumačiti i ovaj Brbićev potez, pustio je da se stvari odviju same od sebe. Ako Burić izgubi od Osijeka bit će mu lakša smijeniti ga, ako se Tudor odluči vratiti imat će ispred sebe dva umjesto tri derbija, ako Kek pristane doći dobit će priliku odraditi preostale obaveze u kvalifikacijama za Euro sa Slovenijom...